Grave Digger: veröffentlichen ihr neues offizielles Video zu ihrer ersten Single „Hell Is My Purgatory“

Rasiermesserscharfe Riffs, stampfende Drums, ein Refrain, der eine ganze Arena zum Headbangen bringen kann, und die unverwechselbare Stimme von Chris Boltendahl sind Bestandteile der neuen Single von Grave Digger. Alle Trademarks, die die Band seit vier Jahrzehnten auszeichnen, sind auf Hell Is My Purgatory zu hören.

Der Track stammt aus dem kommenden Album Symbol Of Eternity, das am 26. August 2022 als CD, Vinyl, Boxset, Download und auf allen Streaming-Plattformen via Roar! Rock Of Angels Records! erscheinen soll.

Schaut das Video hier:

Die digitale Single von Hell Is My Purgatory ist ab sofort hier auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich.

Auf ihrem neuesten Album Symbol Of Eternity geht es weiter mit der Geschichte der Kreuzzüge, nachdem man sich bereits auf dem Vorgängeralbum Knights Of The Cross der Vergangenheit der Kreuzritter gewidmet hatte. Rasierklingenscharfe Riffs, opulente Chorarrangements und die einzigartige Stimme von Chris Boltendahl sind wesentliche Bestandteile des neuen Grave Digger-Werks. Alle Eigenschaften, die die Band seit über vier Jahrzehnten bestimmen, sind vereint auf einem einzigen Album zu hören, einem originären und hartem Album, dem Album Symbol Of Eternity.