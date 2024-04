Achelous – Tower Of High Sorcery

Artist: Achelous

Herkunft: Athen, Griechenland

Album: Tower Of High Sorcery

Spiellänge: 44:58 Minuten

Genre: Epic Heavy Metal

Release: 22.03.2024

Label: No Remorse Records

Link: https://www.facebook.com/p/Achelous

Bandmitglieder:

Gesang – Chris Kappas

Gitarre – Haris Dinos

Gitarre & Backroundgesang – George Mavromatis

Bassgitarre & Backroundgesang – Chris Achelous

Schlagzeug – Yannis Roussis

Tracklist:

Whispering Forest (Introduction) Dragon Wings Istar (Blood Red Sea) The Oath Tower Of High Sorcery Fortress Of Sorrow Into The Shadows Pagan Fire When The Angels Bleed

Nach The Icewind Chronicles aus dem Jahr 2022 begeistern uns Achelous nun mit ihrem dritten Album Tower Of High Sorcery.

Die Griechen bringen uns mit harten Gitarrenriffs und melodischem Gesang in ein mystisches Land. Unsere Reise beginnt mit dem Whispering Forest durch eine mystisch gezupfte Melodie, gepaart mit einem ruhigen, wenngleich benachrichtigenden Gesang durch Sängerin Anastasia Megalokonomou. Das Lied der Vögel über den ruhmreichen Krieg, welcher einhergeht mit Geschichten des Schlachtfelds, übersät mit Blut und Tod.

Mit Dragon Wings werden wir vom bebenden Waldboden in die Lüfte gehoben. Das Blut gefrierend, wagen sich die Drachenreiter immer weiter in die Höhe. Mit eingängigen Melodien heben sich die mächtigen Flügel der Drachen in die Luft. Das Land wird von Tod und Zerstörung durch die Helden der Lüfte im Sturzflug der Drachen heimgesucht.

Angelangt beim Titelsong des Albums Tower Of High Sorcery. Beginnend mit einer Melodie, die von einer griechischen Bouzouki zu stammen scheint, wird das Bild eines Tals geschaffen. In der Ferne erblickt man den majestätischen Turm.

Unterstützung im Gesang erhält Achelous bei Into The Shadows durch Harry “The Tyrant“ Conklin (Titan Force, Riot). In diesem Song halten sich die Helden der Lüfte einen Spiegel vor ihre Seele und offenbaren uns ihr innerstes düsteres Selbst. Die Sehnsucht nach dem Krieg und die Bestimmung des eigenen Schicksals prägen diesen Song. Hierbei bietet die Stimme von Harry “The Tyrant“ Conklin eine gelungene Untermalung der Thematik.

Ein Wiederhören mit Anastasia Megalokonomou ist uns bei Pagan Fire vergönnt. Die Band schafft ein beeindruckendes Bild eines nächtlichen Lagerfeuers im Wald bei Mondlicht. Ein Feuer, welches fast so schön ist, um es berühren zu wollen. Durch die Wärme des Feuers wird in der einsamen Dunkelheit ein Gefühl der Sicherheit geschaffen. Ein Song zum Träumen.

Achelous gehen in diesem Jahr auf eine Tour quer durch Europa und machen dabei am 1. Juni 2024 in Deutschland beim Tidefest in Hamburg Halt.