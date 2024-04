Arka’n Asrafokor: enthüllen ‚The Truth‘ in Form eines neuen Lyricvideos

Die aus Togo stammenden Metaller Arka’n Asrafokor [Asrafocore = „Musik der Krieger“ („asrafo“ bedeutet in deren Muttersprache „Krieger“)] setzen die Reise zur Veröffentlichung ihres Zweitwerks Dzikkuh (VÖ: 24. Mai 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM)) unbeirrt fort und mit ihrem brandneuen Song, der den schlagkräftigen Titel The Truth trägt, tragen sie einmal mehr eine bedeutende Botschaft in die Welt. Das dazugehörige Lyricvideo unterstreicht die Wichtigkeit des treibenden Tracks, dem in den schwierigen Zeiten, in der sich die Menschheit befindet, mehr als je zuvor Gehör geschenkt werden sollte.

Gitarrist/Sänger Rock Ahavi erklärt: „Selbst wenn uns Dunkelheit umgibt und wir vom Tode bedroht sind, wird am nächsten Tag wieder die Sonne aufgehen und das Monster fallen: Verbrannt, auseinandergerissen, besiegt von den Kindern dieser Welt, die alle die Wahrheit kennen und in deren Sinne voller Wut und Hingabe handeln werden. Auf dass Friede, richtiger Friede in unserem kleinen Zuhause, dem Mutterplaneten Erde, herrschen möge.“

Arka’n Asrafokor live:

13. – 20.04.2024 CI Abidjan – MASA d’Abidjan

17.05.2024 CH Winterthur – Afro-Pfingsten

Über Arka’n Asrafokor

Afrikanische Traditionen und Weisheiten stellen die Basis ihrer ureigenen Auslegung des Metal-Genres dar, die es auch auf Arka’n Asrafokors Labeldebüt Dzikkuh, das am 24. Mai 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird, zu hören geben wird.