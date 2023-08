Arka’n Asrafokor: unterschreiben bei Atomic Fire Records; zweites Studioalbum kurz vor Fertigstellung

Das in Deutschland ansässige Plattenlabel Atomic Fire Records freut sich, eine ganz besondere Band zu seinem Roster hinzufügen zu dürfen, denn das togolesische Metal-Quintett Arka’n Asrafokor [Asrafocore = „Musik der Krieger“ („asrafo“ beudetet in ihrer Muttersprache „Krieger“)] hat sich dazu entschieden, einen Vertrag bei ihm zu unterzeichnen. Afrikanische Traditionen und Weisheiten stellen die Basis seiner ureigenen Auslegung des Genres dar, die es auch auf seinem kommenden, noch unbetitelten zweiten Studioalbum zu hören geben wird. Aktuell befinden Arka’n Asrafokor sich mitten in der Fertigstellung der Scheibe, die zu Beginn des kommenden Jahres erscheinen soll.

Die Combo bezieht Stellung: „Liebe Freundinnen und Freunde, vor zwölf Jahren haben wir unsere Mission begonnen und mithilfe unserer Brüder und Schwestern haben wir nicht nur in Togo, im werten Mutterland, sondern auch in anderen Teilen unseres geliebten Planeten Fuß fassen können. Viele Leute haben uns Schritt für Schritt auf unserem Weg begleitet – und wir sind für jede/n einzelne/n unglaublich dankbar! Nun sind wir jedoch an einem signifikanten Punkt unseres Pfads angelangt, an dem wir die Chance erhalten, die Musik und Bedeutung unseres #asrafocore noch gezielter in die weite Welt hinauszutragen. Wir freuen uns riesig und sind stolz, fortan mit einem derart gestandenen Label, zu dessen unglaublichem Repertoire u.a. Meshuggah und Opeth zählen, zusammenarbeiten zu können, weshalb wir uns hiermit einerseits beim gesamten Atomic-Fire-Records-Team für dessen Vertrauen, andererseits aber auch bei allen weiteren involvierten Schlüsselpersonen, die uns das Wahrwerden dieses Traums mitermöglicht haben, bedanken möchten. Unser spezieller Dank gilt unseren geschätzten Freundinnen und Freunden, die seit Tag 1 an uns glauben und uns unterstützen. Wie versprochen, haben wir in letzter Zeit viel Zeit in unserem Studio verbracht, um neuen #asrafocore für die Metalheads rund um den Globus aufzunehmen, und das Ergebnis werden wir euch voraussichtlich Anfang 2024 präsentieren können. Bleibt euch treu, bleibt stark, bleibt Metal, denn hier kommen…Arka’n Asrafokor! #metalfromthemotherland“

Atomic-Fire-Records-A&R Ute Linhart fügt hinzu: „Die Welt kann sich schon jetzt auf Rhythmen, zu denen kein Bein stillstehen kann, sowie knallharte Klänge, die selbst den emotionslosesten Fan in Bewegung versetzen, dieser Truppe freuen und mit dem ureigenen Soundgewand, das sie sich geschaffen hat, steht ihrem Aufstieg zum größten Metal-Act Afrikas aller Zeiten eigentlich nichts mehr im Weg. Seid dabei, wenn Arka’n Asrafokor das Metaljahr 2024 mit einem riesigen Knall einläuten werden!“

Mit der heutigen Ankündigung ist diese Woche aber noch nicht alles aus dem Hause Arka’n Asrafokor gesagt, denn die Band hat sich in den letzten Tagen auch ausgiebig auf ihre bevorstehende Rückkehr auf die europäischen Bühnen vorbereitet: So wird der Fünfer zuerst beim französischen Cabaret Vert auftreten, ehe er sich im selben Land beim renommierten Motocultor Festival dem Publikum präsentieren wird. Letzteres (Metal-)Festival stellt dabei eine echte Premiere für Arka’n Asrafokor dar, waren sie bislang doch „nur“ bei Veranstaltungen mit bunt gemischten Line-ups zu sehen und zu hören. Lasst euch diese Chance nicht entgehen!

Arka’n Asrafokor live:

17.08.2023 FR Charleville-Mézières – Cabaret Vert

18.08.2023 FR Carhaix – Motocultor Festival

Arka’n Asrafokor sind:

Rock Ahavi – Gitarre, Hauptgesang

Enrico Ahavi – Keyboard, Growl- und Sprechgesang

Francis Amevo – Bass

Mass Aholou – Percussion

Richard Siko – Schlagzeug

Arka’n Asrafokor online:

www.facebook.com/arkanasrafokor

www.instagram.com/arkanasrafokor