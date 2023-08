Corey Taylor: veröffentlicht dritten neuen Song „Talk Sick“

Der mit einem GRAMMY® Award und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter, Schauspieler und New-York-Times-Bestsellerautor Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) veröffentlicht Talk Sick – den dritten neuen Songs des bald erscheinenden Soloalbums CMF2.

„Die krasse Gitarre am Anfang habe ich über einen Lautsprecher von der Größe einer Kaffeetasse gespielt. Dadurch klingt sie ziemlich brutal; man hat das Gefühl, von Bienen gestochen zu werden, die nen Sex Pistols Song spielen“, sagt Taylor über den Track. „Es hat etwas von spirituellem Erbrechen, von dem Versuch, sich von den Dämonen zu befreien, die sich in früheren Beziehungen, ob romantisch oder nicht, an einen geklammert haben. Man merkt, dass diese Leute eine gewisse Arschlochseite in einem hervorbringen, die man nicht unbedingt in seinem Leben haben möchte. Es geht darum, dieses Geschwür aufzuspießen und diese Krankheit aus dir herauszuholen.“

CMF2, Taylors erstes Album für BMG und das erste auf seinem eigenen Label, Decibel Cooper Recordings, wurde von Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther, Amon Amarth) produziert, der auch Stone Sours 2017er Hydrograd sowie CMFT produzierte.

„Zusammen haben wir großartige Ideen, große Energie und probieren einfach alles aus“, sagt Taylor über seinen Studiokollegen. „Wir haben keine Angst, uns gegenseitig zu sagen, wenn wir etwas für eine gute oder schlechte Idee halten; wir haben diese Art von Vertrauen. Es ist großartig.“

Auf CMF2 singt Taylor, spielt Lead- und Rhythmusgitarre, Klavier und Mandoline. Das Album bündelt die Energie, Experimentierfreudigkeit und Direktheit, die eine Karriere ausmachen, in der Taylor mit seiner mit einem Grammy ausgezeichneten Band Slipknot mehr als zwölf Millionen Alben und mit den Chartstürmern Stone Sour weitere Millionen verkauft hat.

CMF2 folgt auf Taylors Solodebüt CMFT aus dem Jahr 2020, das die #1 Billboard Active Rock Single Black Eyes Blue und die Streaming-Sensation CMFT Must Be Stopped (feat. Tech N9ne und Kid Bookie) enthält und Platz #6 der Billboard US Top Rock Albums Charts erreichte.

