Corey Taylor: veröffentlicht neue Single „Post Traumatic Blues“

Heute veröffentlicht der mit einem Grammy Award und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter, Schauspieler und New-York-Times-Bestsellerautor Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) einen brandneuen Song aus seinem kommenden Soloalbum CMF2.

„Post Traumatic Blues ist mein Versuch anderen zu beschreiben, wie es ist, mit PTBS umzugehen“, sagt Taylor. „Manchmal ist es für die Leute so schwer, die Höhen und Tiefen, die Schwere der Kälte und der Taubheit zu verstehen, dass ich versuchen wollte, mit meinen Texten eine Brücke zu schlagen zwischen denen, die mit der Krankheit leben, und denen, die versuchen, ihnen zu helfen.“

Post Traumatic Blues Textauszug:

„Who’s afraid of a king in a castle? Another dirty face on a $100 bill

I’ll take – what I thought – I could never – impossibly get

I’m living like I’m losing a bet – don’t worry, the future is here

Another contemplation to ration for over the years

I’m crossing your lines, pushing my way – DELIBERATE

Borrow your time, take me away – I’M INTO IT

Did you borrow your time? ONE LAST TIME“

Die im Mai veröffentlichte erste Single Beyond hat es in nur sechs Wochen in die Top 15 der US-Rockradios geschafft und war Nummer 1 der Rock Hard Playlist auf Spotify.

CMF2 ist der Nachfolger von Taylors Solodebüt CMFT aus dem Jahr 2020, das die Nummer-1-Billboard-Active-Rock-Single Black Eyes Blue und die Streaming-Sensation CMFT Must Be Stopped (feat. Tech N9ne und Kid Bookie) enthielt. Das Album erreichte Platz sechs der US-amerikanischen Billboard Top Rock Albumcharts.

„Mein erstes Soloalbum spiegelte wider, wo ich herkam. Dieses Album zeigt eher, wo wir hinwollen“, fügt Taylor hinzu. CMF2 – auf dem Taylor singt und Lead- und Rhythmusgitarre, Klavier und Mandoline spielt – bündelt die Energie, Experimentierfreudigkeit und Direktheit, die eine Karriere ausmachen, in der Taylor mit seiner mit einem Grammy ausgezeichneten Band Slipknot mehr als zwölf Millionen Alben und mit den Chartstürmern Stone Sour weitere Millionen verkauft hat.

CMF2 ist Taylors erstes Album für BMG und das erste auf seinem eigenen Label, Decibel Cooper Recordings.

Die CMFT Band besteht aus:

Corey Taylor – Gesang/Gitarre

Zach Throne – Rhythmus/Lead Gitarre

Dustin Robert – Schlagzeug

Christian Martucci – Rhythmus/Lead Gitarre

Eliot Lorango – Bass

CMF2 Tracklist:

1. The Box

2. Post Traumatic Blues

3. Talk Sick

4. Breath Of Fresh Smoke

5. Beyond

6. We Are The Rest

7. Midnight

8. Starmate

9. Sorry Me

10. Punchline

11. Someday I’ll Change Your Mind

12. All I Want Is Hate

13. Dead Flies

CMF2-Album/Merch-Bundles können ab sofort vorbestellt werden, darunter ein CMF2-Kapuzenpulli und ein Opaque Orchid 2xLP-Vinyl-Bundle, ein T-Shirt und ein Opaque Orchid-2xLP-Vinyl-Bundle und mehr.

Corey Taylor wird im November nach Europa auf Tour kommen und zwei Shows in Deutschland spielen:

Corey Taylor CMF2 Europa Tour Dates:

08.11. Leeds, O2 Academy

09.11. Wolverhampton, Wolves Civic

11.11. Manchester, Academy

12.11. Glasgow, O2 Academy

14.11. London, Eventim Apollo

19.11. Paris, Le Trianon

20.11. Köln, Palladium

22.11. Berlin, Verti Music Hall

24.11. Tilburg, 013

Der Artist Presale startet am Mittwoch um 10 Uhr, der allgemeine Vorverkauf startet am 14. Juli um 10 Uhr. Information zur Tour und Tickets gibt es hier: https://www.coreytaylor.com/

Über Corey Taylor:

Kompromisslos, ungefiltert und omnipräsent in jeder Arena beeinflusst Corey Taylor weiterhin die Musik-Kultur als Frontmann der mit einem Grammy Award ausgezeichneten Band Slipknot und der Platin-Rockband Stone Sour. Taylor ist New York Times-Bestsellerautor sowie Schauspieler mit unzähligen Film- und Fernsehrollen. Seine Stimme hat Generationen von Fans und Kollegen gleichermaßen beeindruckt und Millionen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen. Weltweit haben Slipknot 13 Platin- und 44 Gold-Alben vorzuweisen, von denen drei auf Platz eins der Billboard 200 einsteigen konnten (All Hope is Gone, .5 the Gray Chapter und We Are Not Your Kind).

Mit zwei Gold-zertifizierten Alben und sechs Multi-Platin-, Platin- und Gold-Singles haben Stone Sour fünf Top-10-Debüts in den Billboard 200 Charts erreicht.

2011 veröffentlichte Taylor sein erstes Buch Seven Deadly Sins, gefolgt von A Funny Thing Happened On The Way To Heaven (2013), You’re Making Me Hate You (2015) und America 51 (2017).

2013 schrieb Taylor außerdem einen vierteiligen Comic für Dark Horse Comics (Star Wars, Aliens, Buffy The Vampire Slayer, Umbrella Academy) als Begleitbuch zu den Stone Sour Alben House Of Gold & Bones Part 1 & Part 2.

Zu Taylors Filmografie gehören Rollen in Fear Clinic, Doctor Who, Officer Downe und Sharknado 4. Außerdem trat er in der britischen Quizshow QI auf, die ein fester Bestandteil der BBC ist und in der schon prominente Gäste wie Carrie Fisher, Daniel Radcliffe, Russell Brand und Trevor Noah zu Gast mitgeraten haben, um nur einige zu nennen.

Im Jahr 2020 sammelte Taylor über 300.000 US-Dollar für Direct Relief zur Unterstützung der COVID-19-Hilfsmaßnahmen, indem er 13 signierte und handverlesene Gitarren aus seiner persönlichen Sammlung versteigerte (eBay veranstaltete die Auktionen und verdoppelte den Erlös). Danach gründete er die gemeinnützige Taylor Foundation, deren Ziel es ist, Militärveteranen und Einsatzkräfte mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu unterstützen und zu fördern.

Kürzlich erwarb Taylor die Rechte an der beliebten Marke Famous Monsters und belebte deren Magazin, Spielzeuge und Horrorfilme wieder und veranstaltete Festivals.

Corey Taylor Socials:

Website | Instagram | Facebook