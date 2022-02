Corey Taylor: kündigt „CMFB … Sides“ für den 25.02. an, erste Single ist online

Der mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Sänger/Songwriter, Schauspieler und New York Times-Bestsellerautor Corey Taylor hat die Details zu seiner neuen EP CMFB…Sides bekannt gegeben, die am Freitag, den 25. Februar 2022 bei Roadrunner Records erscheint. Die EP kann auf allen Streaming-Plattformen vorbestellt werden. Die erste Single, eine Coverversion von John Cafferty & The Beaver Brown Band’s On The Dark Side – ist jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

CMFB…Sides enthält neun unveröffentlichte B-Seiten, Coverversionen von Stücken, die die Band inspiriert haben, Akustikversionen und Liveaufnahmen. Taylor erinnert mit seiner Version des von John Cafferty & The Beaver Brown Band im Film Eddie And The Cruisers von 1983 berühmt gemachten Song On The Dark Side und reduziert den 1981er-Klassiker Lunatic Fringe von Red Rider auf eine eindrucksvolle Akustiknummer. Außerdem pimpen er und seine Mitstreiter Got To Choose von Kiss und gehen bei All This And More von Dead Boys in einen punkigen Galopp über. Ursprünglich für The Metallica Blacklist aufgenommen, enthält die EP auch Taylors Coverversion von Holier Than Thou aus Metallicas Black Album. Vielleicht am überraschendsten ist, dass sie Eddie Money’s Shakin‘ in einen wahren Banger verwandeln. Außerdem enthält die EP akustische Versionen von Kansas und Halfway Down von Taylors Debütalbum CMFT aus dem Jahr 2020 sowie ein kraftvolles Live-Medley von Home und Stone Sours Come What(ever) May-Finale Zzyxz Rd.

Am kommenden Montag, den 14. Februar, wird Taylor ein Livevideo des Medleys aus Home und Zzyxz Rd veröffentlichen, das beim Forum Or Against ‚Em-Livestreams aus dem legendären The Forum in Los Angeles gefilmt wurde. Fans können Taylors offiziellen YouTube-Kanal am 14. Mai besuchen, um sich den Auftritt anzusehen.

CMFB…Sides Tracklist:

1. Holier Than Thou (Metallica Cover)

2. All This And More (Dead Boys Cover)

3. Kansas (Acoustic)

4. Shakin’ (Eddie Money Cover)

5. Home/Zzyxz Rd (Live)

6. Lunatic Fringe (Red Rider Cover)

7. Got To Choose (Kiss Cover)

8. Halfway Down (Acoustic)

9. On The Dark Side (John Cafferty & The Beaver Brown Band Cover)

