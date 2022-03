Corey Taylor – CMF B-Sides

Artist: Corey Taylor

Herkunft: Des Moines, Iowa, USA

Album: CMF B-Sides

Spiellänge: 38:40 Minuten

Genre: Alternative, Modern Metal, Rock

Release: 25.02.2022

Label: Roadrunner Records

Link: http://thecoreytaylor.com

Bandmitglieder:

Gesang – Corey Taylor

Gitarre – Christian Martucci

Gitarre – Zach Throne

Bass – Jason Christopher

Schlagzeug – Dustin Robert

Tracklist:

Holier Than Thou (Metallica Cover) All This And More (Dead Boys Cover) Kansas (Akustik) Shakin’ (Eddie Money Cover) Home/Zzyxz Rd (Live) Lunatic Fringe (Red Rider Cover) Got To Choose (Kiss Cover) Halfway Down (Akustik) On The Dark Side (John Cafferty & Thje Beaver Brown Band Cover)

Corey Taylor: Unermüdlich!

Der Grammy-ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Schauspieler und New York Times Bestseller-Autor Corey Taylor fügt seinem Solokatalog ein weiteres Album hinzu. Er ist der bisher einzige Künstler, der die Active Rock Radio-Charts mit drei verschiedenen Projekten auf Platz eins anführte. Auch mit Slipknot und Stone Sour landete er ganz oben.

Das letzte Soloalbum CMFT erschien am 2. Oktober 2020. CMFT ist die Abkürzung von “Corey Mother Fucking Taylor”. Das jetzt erschienene CMF B-Sides firmiert offiziell als EP und enthält neun Tracks mit einer Spielzeit von fast 40 Minuten. Das ist mehr als auf vielen Full-Length-Alben. Es enthält eine Mischung aus Coversongs sowie Liveversionen und Akustiknummern vom Soloalbum. Das Metallica-Cover Holier Than Thou macht den Anfang. Dieser Song vom Black Album erschien schon auf der The Metallica Blacklist-Compilation anlässlich des 30. Jahrestags des Klassikers und ist nah am Original. Scheinbar war das der Auslöser, das Archiv noch einmal auszufegen. Mit All This And More folgt ein weiteres Cover, das ursprünglich von der amerikanischen Punkband Dead Boys stammt. Es wird vielen so gehen wie mir, ich musste tief ins Archiv hinabsteigen, um den 1977er-Song im Original herauszukramen. Große Bekanntheit erlangte er seinerzeit nicht. Corey Taylor belässt den Song nahezu original, verpasst ihm aber eine angenehme Frische und rettet eine Punkperle vor dem Verfall. Mit Kansas folgt eine Akustikversion seines Songs von dem CMFT Album. Ein Song über seine Vergangenheit mit Depressionen und einem Selbstmordversuch. Diese im Country-Style gespielte Version drückt die Gefühle viel besser aus als im Original. Shakin stammt von Eddie Money aus dem Jahr 1982. Der hierzulande eher unbekannte Eddie Mahoney, wie er richtig hieß, verstarb 2019 und zählt zu Taylors musikalischen Einflüssen. Wie schon bei dem Song der Dead Boys schafft es Taylor mit seiner Band, einer verstaubten Perle neues Leben einzuhauchen und diesen Poprock-Song mit viel Pep zu veredeln. Home/ZZyzx ist eine Liveversion und verbindet seinen CMFT-Song Home mit dem Stone Sour Song ZZyzx Rd. Aufgenommen im The Forum, Inglewood in Kalifornien verschmelzen die beiden Lieder mit Klavierbegleitung zu einem. Der Herzschmerzsong ist seiner Ehefrau Alicia gewidmet und wurde bereits im Februar als Video veröffentlicht. Die Liveversion wirkt hier deplatziert. Lunatic Fringe ist ehemals von der kanadischen Rockband Red Rider und stammt aus ihrem 1981er-Album As Far As Siam. Gitarrist Tom Cochrane schrieb das langsame, düstere Lied über das Wiederaufleben des Antisemitismus. Taylors Interpretation wird größtenteils mit akustischer Gitarre gespielt. In Anbetracht des schweren Themas wirkt der Song dadurch viel zu fröhlich, zeigt aber auch, welch musikalischer Wert in dem Song steckt.

Wer sich das Cover angesehen hat, wird schon auf den entsprechenden Kiss-Song warten. Mit Got To Choose aus dem Hotter Than Hell Album von 1974 huldigt er einer seiner weiteren Musen. Auch dieser Track wird nahezu original gespielt. Klar, die Aufnahme ist frischer und ein bisschen schneller als das Original, aber ein weiteres Plus auf der Liste. Halfway Down ist wieder eine Akustikversion eines CMFT-Songs. Hat der Song im Original ordentlich Drive, verliert er hier doch deutlich an Kraft. Zum Gesang wird mit zwei Akustikgitarren und einem Banjo gespielt. Man kann förmlich vor dem Auge sehen, wie die Jungs gemeinsam im Wohnzimmer sitzen, ein Bier vor sich stehen haben und den Song performen. On The Dark Side zum Abschluss ist bereits vor ein paar Wochen als Single erschienen. Es ist ein Lied der fiktiven amerikanischen Rockband Eddie And The Cruisers aus dem gleichnamigen Film aus 1983. Die Band von John Caffery & The Beaver Brown Band diente als reale Stellvertreter der Schauspieler. Einzig der Saxofonist Michael Antunes durfte auch im Film mitwirken. Diesen Song bezeichnete Taylor als einen der besten Rocksongs aller Zeiten. Auch diesen Song belässt er weitestgehend im Original, verleiht ihm aber wieder den modernen Anstrich. Ausgerechnet das tolle Saxofonsolo Antunes aus dem Original fehlt in der neuen Interpretation.

CMF B-Sides erscheint in Europa rein digital zum Download und Stream. Die limitierte CD im Juwel Case ist exklusiv über den Bandshop (USA) erhältlich.