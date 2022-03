Cognitive: bei Metal Blade Records unter Vertrag

„Mit großer Freude geben wir unser Signing bei Metal Blade Records bekannt“, sagt Cognitive-Gitarrist Rob Wharton. Die 2011 in New Jersey gegründete Band Cognitive hat es sich zum Ziel gesetzt, knochenzerschmetternden Death Metal zu kreieren, der mit abstrakten, dissonanten Melodien und Taktarten alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt – ein definitives Metal-Statement für das Jahr 2022.

Nach der Veröffentlichung einer EP und einer Full Length unterschrieben Cognitive 2016 bei Unique Leader Records und veröffentlichten ihr Album Deformity, das die Hingabe der Band zu ihrem Handwerk in einer Geschichte über die Legende ihres Heimatstaates, dem Jersey Devil, zeigt. Die Band erhöhte ihren Tourplan, schrieb weiter und trieb sich selbst innerhalb des Genres mit Technik, Geschwindigkeit, Brutalität und Songwriting voran, was auf der 2018er-Veröffentlichung Matricide noch mehr zum Vorschein kam, die konzentriertere Anstrengungen zeigte, während sie Geschwindigkeit und Technik noch mehr steigerte.

Die Band verschwendete keine Zeit mit ihren Tourneen und war als Support für Fit For An Autopsy, Rivers Of Nihil, Through The Eyes Of The Dead, Vulvodynia, Lorna Shore und anderen unterwegs und trat auch beim Maryland Deathfest auf. Cognitive haben sich zu einer Tournee-Maschine entwickelt, die nur ein Ziel verfolgt – immer vorwärts zu kommen.

Jetzt, mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Malevolent Thoughts Of A Hastened Extinction, zeigt die Band mehr Vielfalt und Songwriting als je zuvor und beweist einmal mehr, dass sie sich nicht scheut, musikalisch neue Konzepte zu erforschen und neue Wege zu gehen.

Cognitive Line-Up:

Rob Wharton – Guitars

Harry Lannon – Guitars

Shane Jost – Vocals

Tyler Capone-Vitale – Bass

AJ Viana – Drums

Cognitive sind bereit, ihre modernen metallischen Riffs auch außerhalb der Grenzen ihres Heimatstaates zu entfesseln und haben bereits Termine in den USA vereinbart, weitere werden in Kürze bekannt gegeben.

Cognitive on Tour 2022:

April

20 – Philadelphia, PA @ Milkboy

21 – Brooklyn, NY @ Sovereign

22 – Pittsburgh, PA @ Blackforge Coffee II

23 – Canton, OH @ Buzzbin

24 – Rochester, NY @ Photo City Music Hall

26 – Columbus, OH @ Summit Music Hall

27 – Kalamazoo, MI @ Papa Pete’s

28 – Detroit, MI @ Sanctuary

29 – Chicago, IL @ Reggie’s

30 – Green Bay, WI @ Tarelton Theatre

Mai

1 – Lafayette, IN @ North End Pub

2 – Indianapolis, IN @ Black Cirlce

3 – Louisville, KY @ Magbar

4 – Chattanooga, TN @ Ziggy’s Music Box

5 – Atlanta, GA @ SabbathBrewing

6 – Norfolk, VA @ Riffhouse

7 – Baltimore, MD @ Sidebar

8 – Mechanicsburg, PA @ Lovedraft Brewing Co.

https://www.facebook.com/Cognitivenj

https://www.instagram.com/cognitive_nj