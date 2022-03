Dark Funeral: veröffentlichen neue Single + Musikvideo zu „Leviathan“

Die schwedischen Black-Metal-Legenden Dark Funeral haben einen neuen Song aus ihrem mit Spannung erwarteten siebten Studioalbum veröffentlicht. Der neue Song Leviathan ist die dritte Single aus dem kommenden Album We Are The Apocalypse, das am 18. März 2022 erscheinen wird.

Leadsänger Heljarmadr kommentiert:

„Ich habe sofort das Meer gehört, als ich das Intro für den Track hörte, also habe ich von diesem Ort aus geschrieben und ich begann, diesen Ort zu sehen, den ich hörte. Ich versuche also, diese düstere, unheilvolle Erfahrung im Wasser zu schaffen, was ein einzigartiges Thema und Konzept für uns ist.“

Sieh dir das Video zu Leviathan hier an:

Pre-order: hier

Mehr zu Dark Funeral und zum kommenden Album We Are The Apocalypse erfahrt ihr hier:

Dark Funeral online:

Website https://www.darkfuneral.se

Facebook https://www.facebook.com/darkfuneral

Instagram https://www.instagram.com/darkfuneralofficial