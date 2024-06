Dark Funeral: feiern ihr Debütalbum mit überarbeiteter Ausgabe „Dark Funeral (30th Anniversary Edition)“

Aufregende Neuigkeiten! Es wurde angekündigt, dass Dark Funeral (30th Anniversary Edition) am 9. August erscheinen wird! Die erste neu aufgenommene Single Open The Gates wurde bereits veröffentlicht und Vorbestellungen für das Album sind ab sofort möglich.

Seht euch den Visualizer zu Open The Gates hier an:

Streamt die neu aufgenommene Single hier: https://DarkFuneral.lnk.to/DarkFuneral-30thAnniversaryEditionNe

Lord Ahriman & Dark Funeral kommentieren:

“In January 1994, Blackmoon (RIP) and I put our entire income and savings into a recording session and pressing 1,000 copies of our 4-track debut Mini-CD. A Mini-CD we released ourselves too.

To now reach the significant milestone with an epic 30th anniversary is of course very honorable for me & the band. Three decades of Swedish Black Metal filled with precious memories.

It is now time for us to reflect on what started it all, a 30-year epic journey, filled with experiences and an unbreakable bond. And in this honor, we have breathed new life into these legendary songs & given them an honest but modern update. Enjoy!“

Ihr werdet seltenes Material aus den ominösen Anfängen der Band im Jahr 1994 finden – eine ultimative Wiedergabe und ein Muss für eingefleischte Jünger der Dunkelheit!

Die Trackliste von Dark Funeral (30th Anniversary Edition) findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Das Album wird in den folgenden Versionen erhältlich sein:

– CD Jewelcase

– Limitierte handnummerierte Transparent Blue-Black Marbled 180g Vinyl

– Limitierte handnummerierte Clear Smoke Marbled 180g Vinyl (US Edition)

– Streng limitierte, handnummerierte, transparent blau-schwarz marmorierte 180g Vinyl mit signiertem Kunstdruck – nur 300 Exemplare weltweit (Century Media Exclusive)

– Digitales Album

Dark Funeral (30th Anniversary Edition) jetzt hier vorbestellen!