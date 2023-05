200 Stab Wounds: veröffentlichen „Masters Of Morbidity“ EP mit dem neuen Track „Fatal Reality“

Erlebt die Band live, wenn sie mit Dark Funeral und Cattle Decapitation auf der Decibel Magazine Tour durch Nordamerika tourt.

Masters Of Morbidity wurde am 28. April digital und als 7″ veröffentlicht und enthält zwei Tracks, darunter den Titeltrack, der ursprünglich als digitale Single am 11. November 2022 veröffentlicht wurde, und den neuen Track Fatal Reality, die beide von Mark Lewis (The Black Dahlia Murder, Nile, Deicide, Krisiun, Whitechapel, Fallujah) produziert wurden.

„Masters Of Morbidity markiert eine ganz neue Ebene für uns als Band. Wir haben Spaß am Schreiben und sind offen dafür, verschiedene Dinge in unsere Musik einzubauen, die wir vor ein oder zwei Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätten. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir zusammengestellt haben, und können es kaum erwarten, mehr davon an die Öffentlichkeit zu bringen. See you on the road!“

Hört euch die Veröffentlichung unter metalblade.com/200stabwounds an – und vergesst nicht, die Band live zu erleben, wenn sie vom 11. Mai bis 10. Juni auf der Decibel Magazine Tour mit Dark Funeral, Cattle Decapitation, 200 Stab Wounds und Blackbraid durch die USA tourt. Die vollständige Liste der Tourdaten, einschließlich einiger Solo-Shows im Vorfeld der Tour findet ihr hier. Tickets gibt es unter: 200stabwounds.net

200 Stab Wounds Live:

05/04 Memphis, TN – Growlers

05/05 Oklahoma City, OK – 89th Street

05/06 San Antonio, TX – Vibes Underground

05/07 El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

05/09 Tucson, AZ – The Rock

05/10 San Diego, CA – Brick By Brick

Decibel Tour featuring Dark Funeral, Cattle Decapitation, 200 Stab Wounds, and Blackbraid

05/11 Santa Ana, CA – The Observatory

05/12 Mesa, AZ – Nile Theater

05/13 Albuquerque, NM – El Rey

05/15 Dallas, TX – Granada Theater

05/16 Austin, TX – Empire Control Warehouse

05/17 Huston, TX – The Warehouse

05/19 Tampa, FL – Orpheum

05/20 Atlanta, GA – Variety Playhouse

05/21 Charlotte, NC – The Underground

05/23 Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

05/24 New York, NY – Irving Plaza

05/26 Montreal, QC – Club Soda

05/27 Toronto, ON – Phoenix Concert Theatre

05/28 Pontiac, MI – Crofoot Ballroom

05/30 Chicago, IL – The Metro

05/31 Minneapolis, MN – First Avenue

06/02 Denver, CO – Summit

06/03 Salt Lake City, UT – The Complex

06/05 Seattle, WA – El Corazon

06/06 Vancouver, BC – The Vogue Theater

06/07 Portland, OR – The Roseland Ballroom

06/09 San Francisco, CA – The Regency Ballroom

06/10 Los Angeles, CA – Regent Theater

Die Band hat sich kürzlich mit Metal Blade Records zusammengesetzt, während sie im Dezember 2022 in Los Angeles war, und ein Schnellschuss Q&A mit uns gefilmt. Seht es euch hier an: youtu.be/bzR7zT09Y-w

