Capra: kehren für eine komplette Sommertour nach Europa zurück

„Ihr habt gefragt, wir haben zugehört! Wir freuen uns riesig, diesen Sommer endlich über den großen Teich zu kommen, um eine Handvoll Termine bei so vielen tollen Festivals zu spielen und mit euch allen abzuhängen. Wir haben noch ein paar freie Tage, also wenn ihr uns in eurer Stadt haben wollt, meldet euch bei unseren Agenten von District 19!“

Capra Live

2023-07-28 – Salle Claude Augier – Montendre, FR

2023-07-29 – Xtreme Fest – Albi, FR

2023-08-01 – Metaldays – Velenje, SI

2023-08-02 – Sala Estraperlo – Barcelona, ES

2023-08-03 – Rock Beer The New – Santander, ES

2023-08-04 – Sala Gong – Oviedo, ES

2023-08-05 – Pub Transylvania – Vigo, ES

2023-08-06 – Sala Silikona – Madrid, ES

2023-08-09 – Backstage – Munich, DE

2023-08-10 – Brutal Assault – Jaromer, CZ

2023-08-11 – VAZ Pfarrheim – Burglengenfeld, DE

2023-08-12 – Helvete – Oberhausen, DE

2023-08-16 – Summer Breeze – Dinkelsbühl, DE

2023-08-17 – Birrificio San Giorgio – Vicenza, IT

2023-08-18 – Frantic Fest – Francavilla Al Mare, IT

2023-08-19 – Pignoletto Fest – Modena, IT

2023-08-22 – Bei Chéz Heinz – Hannover, DE

2023-08-23 – Bambi Galore – Hamburg, DE

2023-08-24 – Goldgrube – Kassel, DE

2023-08-25 – Stummsche Reithalle – Neunkirchen, DE

2023-08-26 – Neuborn Open Air – Wörrstadt, DE

Capra ist eine Hardcore-Band, die aus den Tiefen des südlichen Louisiana aufbricht. Mit ihrer energiegeladenen Darbietung und wütenden Rock’n’Roll-Hooks, die von Converge und Every Time I Die inspiriert sind, ist dies die Band für ihre Zeit und ihren Ort. Ihr Debütalbum In Transmission erschien bei Metal Blade Records und war eines der meistbesprochenen Hardcore-Debütalben des Jahres 2021, das von Revolver, Knotfest und vielen anderen gelobt wurde! Seitdem ist die Band viel getourt und hat mit Killswitch Engage, Eyehategod, Exhorder, Whores und KENmode gespielt sowie einen wegweisenden Auftritt beim Furnace Fest absolviert.

Capra – Line-Up:

Crow Lotus – Gesang

Tyler Harper – Gitarre

Trevor Alleman – Gitarre

Jeremy Randazzo – Schlagzeug

Ben Paramore – Bass

Capra online:

https://www.facebook.com/Capraband

https://www.instagram.com/capraband