Blackbriar: veröffentlichen neuen Song „My Soul’s Demise“

Mit drei EPs und einem Album im Rücken haben Blackbriar ihre düstere, hypnotisierende Vision von Gothic/Symphonic Metal auf ein cineastisches Niveau gebracht und setzen weiterhin die Segel in Richtung Zukunft. Die niederländische Band arbeitet derzeit an ihrem zweiten Album, begleitet von ihrem langjährigen Mitstreiter Joost van den Broek. Am 28. April hat die Band einen brandneuen Song mit dem Titel My Soul’s Demise veröffentlicht.

My Soul’s Demise kann hier angehört werden: https://blackbriar.bfan.link/my-soul-s-demise

Seht euch das neue Video zu My Souls Demise hier an:

Sängerin Zora Cock über den neuen Song:

„My Soul’s Demise ist ein Song über Liebe und Schmerz, in dem man bereit ist, alles für denjenigen zu tun, den man liebt, egal was, selbst wenn das bedeutet, dass es einen in der Zwischenzeit zerstört. Doch manchmal fragt man sich, ob diese Person das Gleiche für einen selbst tun würde. Es ist inspiriert von der mittelalterlichen Praxis des Sündenfressens, einem Ritual, bei dem trauernde Familien einen Sündenfresser anheuerten, um die Sünden ihrer Lieben zu verzehren. Der Sündenfresser aß die auf der Brust des Verstorbenen zurückgelassenen Speisen. Man glaubte, dass das Essen die verbliebenen Sünden des Verstorbenen aufnahm. Die Sündenesser wurden für ihre Dienste so gut wie gar nicht bezahlt, sie wurden geschmäht und als schmutzige Menschen voller Sünden angesehen. Die Dorfbewohner vermieden es sogar, ihnen in die Augen zu sehen. Ich erfuhr von den Sündenfressern, als ich eine Folge von Outlander sah, in der ein Sündenfresser-Ritual eingeführt wurde.“

„Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Als ich über das Sündenfresser-Ritual las und den Text schrieb, erinnerte mich das an eine Geschichte, die mein Vater mir einmal erzählt hat. Vor langer Zeit litt mein Vater an einer Psychose und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er erzählte mir viel von seinen Erlebnissen, wie es war und wie sein Verstand in diesem Moment arbeitete. Er hielt sich für den leibhaftigen Teufel, der von etwas Dunklem besessen war, und er hatte das Gefühl, dass jeder seine böse Anwesenheit spürte, wenn er vorbeiging, und jeder wich vor ihm zurück. Das brachte mich dazu, die Bridge des Songs zu schreiben: „Niemand kann mir in die Augen sehen, jeder weicht vor mir zurück, wenn ich vorbeigehe“. Irgendwie erinnerte mich die Geschichte eines mittelalterlichen Sündenfressers genau an die Art und Weise, wie mein Vater erklärte, wie er sich fühlte, als ob er die Sünden und die Dunkelheit der Welt verzehrt hätte.“

„Ich habe auch über den letzten bekannten Sündenfresser Englands gelesen, was eine sehr herzergreifende Geschichte war. Sein Name war Richard Munslow, und er starb im Jahr 1906. Es wird angenommen, dass der tragische Verlust von vier seiner Kinder, die innerhalb einer Woche starben, der Grund dafür war, dass er das makabre Ritual wieder aufleben ließ. Dies veranlasste mich, den Song aus der Perspektive der Bereitschaft zu schreiben, alles für die zu tun, die man liebt.

Der Prozess des Songwritings für My Soul’s Demise verlief ziemlich schnell. Nachdem ich den Text geschrieben hatte, nahm ich einige meiner gesanglichen Ideen a cappella auf. So fangen wir meistens an, einen neuen Song zu schreiben. Ich habe ihn dann an René geschickt, mit der Bemerkung, dass er scheiße ist und er ihn wahrscheinlich gleich in den Müll werfen kann. Haha! Zum Glück hat er es nicht weggeworfen, sondern ihm gefiel, was er hörte, und er hat noch am selben Abend die Grundlagen für den Song geschaffen. Wir brachten die Entwurfsversion des Songs zu unserem Produzenten Joost van den Broek und arbeiteten weiter daran. Ein weiterer Instrumentalteil wurde hinzugefügt, also musste ich mir für diesen zusätzlichen Teil ein paar weitere Vocals ausdenken. Das war der ‚ruhigere‘ Bridge-Teil, in dem ich einige merkwürdige Sachen mache. Ich wollte etwas mit meiner Stimme machen, als hätte ich gerade so viele Sünden konsumiert, dass ich nicht mehr damit umgehen konnte, als hätte sie meinen Körper übernommen, als wäre ich besessen, und habe mich von Anna von Hausswolff inspirieren lassen.“

„Wir haben das Musikvideo in einer mittelalterlichen Kirche aus dem 12. Jahrhundert im Norden der Niederlande gedreht, und wir haben zwei Tage gebraucht, um alles zu drehen. Ich bin immer wieder fasziniert von der Atmosphäre in einem so alten Gebäude, und dieses Video dort zu drehen, war perfekt und so passend. Wir hatten großes Glück, dass wir alle Freiheiten und Zeit hatten, um kreativ zu sein.“

„Eine andere Sache, die perfekt war, ist, dass die ganze Band eine Rolle in dieser Geschichte spielte, sogar unser Ex-Bassist Frank. Frank spielte die Leiche, und es fühlte sich an, als ob wir eine Beerdigung für seine Jahre als Bassist bei Blackbriar abhielten, um die großartige Zeit zu feiern, die wir zusammen verbracht haben. Ein symbolischer Abschied. Für dieses Video brauchten wir einige zusätzliche Schauspieler, die das Ritual miterleben sollten. Wir haben einen Casting-Aufruf an meine Patrons gerichtet, also sind die Leute, die ihr auf den Bänken sitzen seht, alle Patrons. Aber nicht nur Patrons, auch meine Eltern sind zu sehen! Für mich war die Videogeschichte selbst eine größere Herausforderung als andere Videos, die wir bisher gemacht haben. Ich kann sagen, dass ich mein Bestes gegeben habe, und ich hoffe, dass ihr etwas fühlt, wenn ihr es seht. Es ist einer der persönlicheren Songs auf dem Album.“

Blackbriar Live:

June 9-11, 2023 Into The Grave, Leeuwarden, Netherlands

Weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

Blackbriar sind:

Zora Cock – Gesang

René Boxem – Schlagzeug

Bart Winters – Gitarren

Robin Koezen – Gitarren

Siebe Sol Sijpkens – Bass

Ruben Wijga – Keyboards

