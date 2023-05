Stellar Circuits: veröffentlichen Prog-Metal Single/Video „Catch Your Death“

Das Progressive-Metal-Kraftpaket Stellar Circuits aus North Carolina hat die neue Single Catch Your Death aus ihrem am 9. Juni bei Nuclear Blast erscheinenden zweiten Album Sight To Sound veröffentlicht.

Video zu Catch Your Death hier ansehen:

Stream Catch Your Death: https://sc.bfan.link/catch-your-death

Sight To Sound vormerken/vorbestellen: https://sc.bfan.link/sight-to-sound

Bassist Jesse Olsen kommentiert den neuen Track wie folgt:

„Catch Your Death ist aus der Idee entstanden, mit Todesangst zu kämpfen. Als wir zurücktraten, waren wir mit der klanglichen Balance des Songs zufrieden und hatten das Gefühl, dass er eine gute Darstellung von Sight To Sound ist.“

Aufgenommen mit Jamie King (Between The Buried And Me, He Is Legend), bietet das Label-Debüt der Band elf unvergessliche Songs, durchtränkt von Aggression und vollgestopft mit unglaublichen technischen Fähigkeiten für ein wahrhaft bewusstseinsveränderndes Hörerlebnis.

Sight To Sound – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Catch Your Death

2. Witch House

3. Pleasure Cruise

4. Skull Beneath The Smile

5. Sight To Sound

6. Truthseeker

7. Alchemy

8. Nightlife

9. For The Birds

10. Learning To Sleep

11. Where Were You

