Massacre: überraschen Fans mit „Submergence: Live Beyond 2019“ – Album jetzt erhältlich!

Die Death Metal-Legenden Massacre aus Florida huldigen ihren Fans mit dem Überraschungs-Livealbum Submergence: Live Beyond 2019, das am 28. April digital bei Nuclear Blast Records erschienen ist. Die Platte enthält eine monumentale Performance des begehrten Debütalbums From Beyond in seiner Gesamtheit mit der Besetzung Kam Lee (Gesang), Rick Rozz (Gitarre), Mike Borders (Bass) und Mike Mazonetto (Schlagzeug). Die Veröffentlichung am fiel mit der Ostküstentour der Band mit Morta Skuld und Druid Lord zusammen, die in Miami, FL begonnen hat.

Stream Submergence: Live Beyond 2019:

https://massacre.bfan.link/submergence-live-beyond-2019

Sänger Kam Lee kommentiert die Live-Aufnahme wie folgt:

„Diese Veröffentlichung ist für die Fans. Sie war schon immer für die Fans gedacht, denn es geht hier um Fan-Service. Es ist für die Fans, die es wirklich wollten und danach verlangten. Es ist das, was der Originalbesetzung der From Beyond-Reihe am nächsten kommt und was sie bekommen konnten. Es war das erste Mal, dass From Beyond in seiner Gesamtheit live aufgeführt wurde. Es war die erste Show seit der Reformation im Jahr 2017, und es war die erste Show, die Mike Borders mit Massacre seit 1987 gespielt hat. Wenn überhaupt, dann bewies es, dass Massacre zurück war – ungeachtet der Veränderungen, die später kommen sollten, war dies die Rückkehr. Die Wiederauferstehung der Band und das Eintauchen in das Erbe dessen, was die Band war und sein wird.“

Massacre Tourdaten mit Morta Skuld & Druid Lord:

April 28 – Miami, FL – Gramps

April 29 – Orlando, FL – The Conduit

April 30 – Savannah, GA – Lodge of Sorrows

May 1 – Richmond, VA – Fallout

May 2 – Brooklyn, NY – Saint Vitus

May 3 – Cambridge, MA – Middle East/Upstairs

May 4 – Philadelphia, PA – Warehouse On Watts

May 5 – Chapel Hill, NC – The Kraken Bar

May 6 – Atlanta, GA – Boggs Social & Supply

Im Jahr 2022 tauchten Massacre aus den Sümpfen auf, um die brutal verheerende EP Mythos zu veröffentlichen. Die Band macht dort weiter, wo sie auf Resurgence aufgehört hat, und verwüstet mit Lovecraft-inspirierten Texten und brennenden Death-Metal-Riffs.

