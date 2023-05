Demotional: veröffentlichen neues Lyric-Video „Boiling Point

Die schwedische Modern Melodic Metal-Band Demotional bereitet sich derzeit auf die Wiederveröffentlichung ihres letzten, hochgelobten Meisterwerks Scandinavian Aftermath vor, das am 26. Mai 2023 über AFM Records erscheinen wird. Vergangenen Freitag hat die Band ein brandneues Lyric-Video zum Song Boiling Point veröffentlicht:

Scandinavian Aftermath wird am 26. Mai 2023 als Deluxe Edition neu aufgelegt. Besucht den AFM Records Shop (hier)!

Scandinavian Aftermath – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Scandinavian Aftermath

2. Bärsärk

3. My Own Enemy

4. My Heart (Feat. Matt Guillory & Jenny Fagerstrand)

5. S.O.A.K

6. Cornered

7. All That I Knew

8. Young Wolves

9. Boiling Point

10. Typhoon

11. Northern Star

12. Fear Of Success

13. Don’t Wake Me Up

14. Close Yet Far

15. Lost in This City

16. Everbound

