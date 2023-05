Ingested: veröffentlichen Video „With Broken Wings“

Ingested haben Ashes Lie Still letzten Herbst über Metal Blade veröffentlicht. Holt es euch hier.

Am 27. April hat die Band das Video zu With Broken Wings veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Es ist wirklich ein Stück Leben – im Stil von Ingested!

„Manchester war schon immer ein wichtiger Teil unserer Identität, deshalb wollten wir, dass das Video eine Verbeugung und eine Hommage an unsere Wurzeln und die Musik ist, die wir als Kinder gehört haben“, sagt Sänger Jason Evans. „Wir haben es in einer Straße in einer Wohnsiedlung in Manchester gedreht, in einer einzigen Einstellung. Kein Schnickschnack, nur ein dreckiger Manc, auf einer Mancunian Street, mit ein paar verdammt harten Riffs! Das ist unser Zuhause. Enjoy!“

Ingested kehren diese Woche auf eine Headlinetour durch Nordamerika zurück. Alle Termine sind hier aufgeführt.

Ingested on Tour:

mit Devourment, Extermination Dismemberment, + Organectomy

05/04 – Brooklyn, NY – Brooklyn Monarch

05/05 – Mechanicsburg, PA – Lovecraft’s

05/06 – Baltimore, MD – Soundstage

05/07 – Greensboro, NC – Hanger 1819

05/09 – Miami, FL – Gramps*

05/10 – Orlando, FL – Conduit*

05/11 – Atlanta, GA – Masquerade

05/12 – Nashville, TN – The End

05/13 – Little Rock, AR – Rev Room**

05/14 – Fort Worth, TX – Rigdlea Room

05/16 – Houston, TX -Scout Bar**

05/17 – Austin, TX – Come and Take It Live**

05/18 – Albuquerque, NM -Launchpad

05/19 – Mesa, AZ – Nile Underground

05/20 – Anaheim, CA -Chain Reaction

05/21 – San Francisco, CA – Neck Of The Woods

05/23 – Portland, OR – Bossanova Ballroom^

05/24 – Seattle, WA – El Corazon^

05/25 – Spokane, WA – The Big Dipper

05/26 – Boise, ID – The Shredder

05/27 – Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

05/28 – Denver, CO – Roxy Theater

05/30 – Chicago, IL – Cobra Lounge#

05/31 – Detroit, MI – Sanctuary#

06/01 – Cleveland, OH – No Class#

06/02 – Toronto, ON -Velvet Underground#

06/03 – Montreal, QC – Foufones Electriques#

06/04 – Cambridge, MA -Sonia#

* mit Implosive Disgorgence

** mit Peeling Flesh

^ mit I Declare War

# mit Vomit Forth

Mehr Infos zu Ingested bekommt ihr hier:

Mehr Videos von Ingested:

Ashes Lie Still (Feat. Julia Frau)

Shadows in Time

Tides of Glass

From Hollow Words (Feat. Sven de Caluwé)

All I’ve Lost“ (Feat. Matthew K. Heafy)

Echoes of Hate

Ingested sind:

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarren + Hintergrundgesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

Ingested online:

https://www.facebook.com/ingesteduk

https://www.instagram.com/ingested

https://www.ingested.co.uk