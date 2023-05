Avatar: veröffentlichen Video zu „Chimp Mosh Pit“

Die düsteren, verrückten Heavy-Metal-’n‘-Roll-Visionäre von Avatar – Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson – haben im vergangenen Winter ihr neuntes Album Dance Devil Dance über Black Waltz Records im Vertrieb von Thirty Tigers veröffentlicht. Kauft es hier.

Am 27. April haben sie das animierte Hybrid-Video zu Chimp Mosh Pit veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Die Band wird in diesem Frühjahr auch in den USA auf eine Headline-Tournee gehen, die am 28. April in Omaha beginnt und bis zum 28. Mai in Pittsburgh dauert. Veil Of Maya und Orbit Culture werden sie dabei unterstützen. Der Rest des Sommers und Herbstes der Band füllt sich! Mit Festivals in Großbritannien und Europa und ihren allerersten Headline-Shows in Australien in diesem Sommer und einer Rückkehr in die USA im Herbst machen Avatar die Welt zu der ihren.

Alle Termine und Tickets findet ihr hier.

Avatar Sommer EU-Festivals:

02.06.2023 — (CZ) Pilsen, Metalfest Open Air

07.06.2023 — (SE) Sölvesborg, Sweden Rock Festival

09.06.2023 — (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

10.06.2023 — (CH) Interlaken, Greenfield Festival

11.06.2023 — (UK) Derby, Download Festival

18.06.2023 — (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

22.06.2023 — (NO) Oslo, Tons of Rock

25.06.2023 — (DE) Ferropolis, Full Force

30.06.2023 — (FI) Helsinki, Tuska Festival

02.07.2023 — (FR) Nîmes, Festival de Nîmes

05.08.2023 — (RO) Brașov, Rockstadt Extreme Fest

