Ingested: veröffentlichen „Echoes Of Hate“ Video

Ingested haben ihr neues Album Ashes Lie Still im Herbst via Metal Blade veröffentlicht. Ihr könnt es euch nach wie vor hier holen!

Nun teilte die Band mit euch das Video zu Echoes Of Hate, schaut es euch hier an:

Das Video zeigt aufgespießte Skelette und ist in Rot- und Orangetöne getaucht, unterlegt von donnernden Blastbeats und tiefen Grooves.

„Wir sind völlig aus dem Häuschen, das Musikvideo zu Echoes Of Hate zu veröffentlichen“, sagt Sänger Jason Evans. „Von allen Singles, die wir bisher veröffentlicht haben, ist dies diejenige, auf die ich mich am meisten gefreut habe, da dies bei weitem der brutalste Song des Albums ist, mit einem absolut katastrophalen Ende, das Fans der alten Schule von Ingested gefallen wird. Ich bin mir sicher, dass es bei unseren kommenden Shows mit Cannibal Corpse zu Explosionen von Körpern im Bühnengraben kommen wird. Wir haben uns wieder einmal mit unserem visuellen Partner Loki Films zusammengetan, um euch ein weiteres schädelzerstörendes Musikvideo zu präsentieren. Wir sind sehr stolz auf dieses Video, absolute Brutalität in seiner besten Form. Genießt es.“

Ingested werden diesen Monat zusammen mit ihren Labelkollegen Cannibal Corpse durch Europa touren und im Frühjahr eine Headliner-Tour in Nordamerika absolvieren. Alle Termine sind unten aufgeführt.

Ingested mit Cannibal Corpse, Dark Funeral, Stormruler

03/10 – (NL) Hengelo – Metropool

03/11- (DE) Speyer – Halle 101

03/12 – (CH) Lausanne – Metropol

03/14 – (FR) Toulouse – Le Bikini

03/15 – (ES) Pamplona – Sala Totem

03/16 – (ES) Madrid – La Paqui

03/17 – (ES) Barcelona – Razzmatazz 2

03/18 – (FR) Lyon – Ninkasi Gerland / Kao

03/19 – (DE) Stuttgart – Im Wizemann

03/21 – (FR) Rennes – Antipode

03/22 – (FR) Paris – Elysee Montmartre

03/23 – (DE) Cologne – Essigfabrik

03/24 – (CH) Zurich – Komplex 457

03/25 – (CZ) Prague – Palak Akropolis

03/26 – (HU) Budapest – Barba Negra

03/28 – (DE) Munich – Backstage Werk

03/29 – (AT) Vienna – Arena

03/30 – (PL) Cracow – Hyde Park

03/31 – (DE) Leipzig – Hellraiser

04/01 – (DE) Coesfeld – Fabrik

04/02 – (DE) Berlin – Huxley’s Neue Welt

04/04 – (DK) Copenhagen – Amager Bio

04/05 – (SE) Stockholm – Klubben

04/06 – (NO) Oslo – Inferno Festival Norway

04/07 – (SE) Gothenburg – Pustervik

04/08 – (DK) Aarhus – Train

04/09 – (DE) Hamburg – Gruenspan

04/11 – (DE) Hannover – Capitol

04/12 – (NL) Leiden – Gebr. de Nobel

04/13 – (BE) Antwerp – Trix

04/14 – (FR) Strasbourg – La Laiterie

04/15 – (DE) Geiselwind – Music Hall

04/16 – (FR) Lille – Le Splendid

04/18 – (GB) Bristol – O2 Academy

04/19 – (GB) Glasgow – Barrowlands

04/21 – (GB) Manchester – Academy

04/22 – (GB) London – O2 Forum Kentish Town

04/23 – (GB) Nottingham – Rock City

Mit Devourment, Extermination Dismemberment + Organectomy

05/04 – Brooklyn, NY – Brooklyn Monarch

05/05 – Mechanicsburg, PA – Lovecraft’s

05/06 – Baltimore, MD – Soundstage

05/07 – Greensboro, NC – Hanger 1819

05/09 – Miami, FL – Gramps*

05/10 – Orlando, FL – Conduit*

05/11 – Atlanta, GA – Masquerade

05/12 – Nashville, TN – The End

05/13 – Little Rock, AR – Rev Room**

05/14 – Dallas, TX – Amplified Live**

05/16 – Houston, TX -Scout Bar**

05/17 – Austin, TX – Come and Take It Live**

05/18 – Albuquerque, NM -Launchpad

05/19 – Mesa, AZ – Nile Underground

05/20 – Anaheim, CA -Chain Reaction

05/21 – San Francisco, CA – Neck Of The Woods

05/23 – Portland, OR – Bossanova Ballroom^

05/24 – Seattle, WA – El Corazon^

05/25 – Spokane, WA – The Big Dipper

05/26 – Boise, ID – The Shredder

05/27 – Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

05/28 – Denver, CO – Roxy Theater

05/30 – Chicago, IL – Cobra Lounge

05/31 – Detroit, MI – Sanctuary

06/01 – Cleveland, OH – No Class

06/02 – Toronto, ON -Velvet Underground

06/03 – Montreal, QC – Foufones Electriques

06/04 – Cambridge, MA -Sonia

*With Implosive Disgorgence

**With Peeling Flesh

^With I Declare War

Ingested sind die Aushängeschilder des modernen britischen Death Metal. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten produzieren sie giftige Anti-Hymnen und haben eine Reihe von Veröffentlichungen herausgebracht, die das Genre mitgeprägt haben. Mit Ashes Lie Still kehren sie nun zurück, ihrem bisher dynamischsten, einfallsreichsten und gewagtesten Album, das keine Gefangenen macht. Die Band selbst beschreibt es als „modern essential“. Es hat immer noch die Kernelemente von Ingested: groovige, knallende Riffs, schnelles Schlagzeugspiel und kehliger Gesang, aber es gibt auch Atmosphäre, entrückte Momente und etwas rohe Aggression der alten Schule.

Im Laufe der zehn Tracks zerhacken, zerstückeln und überrollen Ingested alles, was sich ihnen in den Weg stellt, und Ashes Lie Still ist mit Sicherheit der Höhepunkt einer bereits beeindruckenden Karriere.

Gegründet 2006 in Manchester, England, haben Ingested seitdem ausgiebig mit Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Nile, Carnifex und Revocation getourt und waren auf europäischen Festivalbühnen wie dem Summer Breeze Open Air zu sehen. Die Band ist auf drei Mitglieder geschrumpft und fühlt sich in der besten Verfassung, in der sie je war, was es den Mitgliedern ermöglicht, auf höchstem Level zu arbeiten.

Ashes Lie Still wurde von der Band und ihrem früheren Mitstreiter Nico Beninato co-produziert. Schlagzeuger Lyn Jeffs lebt in der Nähe von Beninatos Studio auf Mallorca und nahm dort sein Schlagzeug auf, während Sean Hynes seine Gitarren zu Hause in Großbritannien einspielte, wobei der Produzent ihn aus der Ferne begleitete. Die Gesangsaufnahmen wurden unterbrochen, weil Jason Evans auf dem Weg nach Mallorca schwer erkrankte, und wurden schließlich in Manchester aufgenommen. Der Bass wurde wieder von Dominic Grimard (Ion Dissonance/The Last Felony) eingespielt.

Ingested:

Jason Evans – Vocals

Sean Hynes – Guitars + Backing Vocals

Lyn Jeffs – Drums

Ingested online:

https://www.facebook.com/ingesteduk

https://www.instagram.com/ingested