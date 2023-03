Frenzal Rhomb: neuer Song „Where Drug Dealers Take Their Kids“ mit animiertem Musikvideo

Nach sechs langen Jahren, meldet sich die australische Melodic-Punkrock-Band Frenzal Rhomb endlich wieder zurück. Am 7. April werden sie ihr bereits zehntes Album The Cub Of Pestilence auf Fat Wreck/Edel veröffentlichen, welches 19 Songs beinhaltet und im The Blasting Room in Fort Collins, Colorado aufgenommen wurde.

Die 19 Songs wurden größtenteils während der Pandemie geschrieben, in der Pet Food Factory pre-recorded und final im Blasting Room in Fort Collins, Colorado mit Hilfe von u.a. Bill Stevenson, Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble aufgenommen, gemischt und gemastert.

Eine erste Dosis ihres infizierenden Sounds kann man sich bereits über ihre neue Single Where Drug Dealers Take Their Kids abholen.

Das sehenswerte Comic-Musikvideo zu dem Song findet ihr hier:

The Cub Of Pestilence Tracklist:

1. Where Drug Dealers Take Their Kids

2. Gone To The Dogs

3. The Wreckage

4. Dead Man’s Underpants

5. Lil Dead$Hit

6. Laneway Dave

7. Instant Coffee

8. Dog Tranquiliser

9. I Think My Neighbour Is Planning To Kill Me

10. Horse Meat

11. How To Make Gravox

12. Deathbed Darren

13. Tontined

14. Fireworks

15. Hospitality And Violence

16. Those People

17. Old Mate Neck Tattoo

18. Finally I Can Get Arrested In This Town

19. Thought It Was Yoga But It Was Ketamine