Ingested: veröffentlichen Video „Endless Machine“ vom neuen Album

The Tide Of Death And Fractured Dreams, das neueste Album des britischen Death Metal-Trios Ingested, ist am 05. April bei Metal Blade Records erschienen!

Ob sie den Hörer mit Double-Bass-Wirbeln, Blast-Beats und knirschenden Rhythmen bombardieren, alles mit zackigen, versetzten Riffs und durchdringenden Harmonien aufbrechen oder den Mix mit rasanten Ausbrüchen von Moll-Melodien überschwemmen – Ingested haben ihre ganze Erfahrung, ihr Können und ihre Kunstfertigkeit in zehn pointierte neue Tracks gesteckt.

Seht euch hier das Video zu Endless Machine an:

Sänger Jason Evans kommentiert: „Endless Machine is about the day to day grind you get stuck in, when you haven’t found the courage to get up and take charge of your own situation. Take a deep breath, embrace the risk, and don’t get stuck in an endless machine with no way out. So, sink your teeth into the live mayhem of this new video and expect the same carnage on our upcoming tour with Fallujah, Vulvodynia and Melancolia.“

Ingested

w/ Fallujah, Vulvodynia, Mélancolia

4/17/2024 The Fleece – Bristol, GB

4/18/2024 Asylum – Birmingham, GB

4/19/2024 The Underworld – London, GB

4/20/2024 Rebellion – Manchester, GB

4/21/2024 Slay – Glasgow, GB

4/22/2024 Rescue Rooms – Nottingham, GB

4/23/2024 Papillon – Southampton, GB

4/24/2024 Glazart – Paris, FR

4/25/2024 Le Ferrailleur – Nantes, FR

4/26/2024 Groove – Bilbao, ES

4/27/2024 Moby Dick – Madrid, ES

4/28/2024 Razz 3 – Barcelona, ES

4/29/2024 Le Rex – Toulouse, FR

5/01/2024 KiFF – Aarau, CH

5/02/2024 Feierwerk – Munich, DE

5/03/2024 Rock Café – Prague, CZ

5/04/2024 Analog Music Hall – Budapest, HU

5/05/2024 Viper Room – Vienna, AT

5/06/2024 2Progi – Poznan, PL

5/07/2024 Moritzbastei – Leipzig, DE

5/08/2024 Hole44 – Berlin, DE

5/09/2024 Pumpehuset – Copenhagen, DK

5/10/2024 Kollektivet Livet- Stockholm, SE

5/11/2024 Musikens Hus – Gothenburg, SE

5/12/2024 John Dee – Oslo, NO

5/14/2024 Logo – Hamburg, DE

5/15/2024 Schlachthof – Wiesbaden, DE

5/16/2024 Kulttempel – Oberhausen, DE

5/17/2024 JH Comma – Bruges, BE

5/18/2024 Doornroosje – Nijmegen, NL

5/19/2024 Patronaat – Haarlem, NL

Mehr Infos zu Ingested und ihrem brandneuen Album The Tide Of Death And Fractured Dreams findet ihr hier:

Ingested sind:

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarren + Hintergrundgesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

