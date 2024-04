The Ghost Inside: im Herbst auf ausgiebiger Tournee

The Ghost Inside haben eine dreiwöchige Europatournee zur Unterstützung ihres am 19.04. über Epitaph kommenden Albums Searching For Solace angekündigt. Bei uns in Deutschland werden sie gleich in sieben Städten Station machen, um hauseigene Klassiker und neue Hits live zu präsentieren.

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 10. April, um 10 Uhr, hier.

The Ghost Inside – Searching For Solace Tour 2024

19.10. – Wiesbaden, Schlachthof

22.10. – Hannover, Capitol

23.10. – Hamburg, Grosse Freiheit 36

25.10. – Berlin, Huxley’s Neue Welt

26.10. – Köln, Palladium

29.10. – Leipzig, Felsenkeller

02.11. – München, Muffathalle

Das sechste Album der Band, Searching For Solace, wird am 19. April digital veröffentlicht, gefolgt von der LP/CD-Veröffentlichung am 7. Juni. Das Album bietet eine umfassende Darstellung der Geschichte, des aktuellen Zustands und der Zukunft der Band und fasst die Höhen und Tiefen ihrer Reise zusammen. Es erscheint zu einem entscheidenden Moment im Leben von The Ghost Inside. Fast ein Jahrzehnt nach dem verheerenden Busunglück, das ihren Weg für immer veränderte, haben Sänger Jonathan Vigil, die Gitarristen Zach Johnson und Chris Davis, Bassist Jim Riley und Schlagzeuger Andrew Tkaczyk ein tiefes Verständnis für inneren Frieden gewonnen. Der Gedanke von „es ist die Reise, nicht das Ziel“, zieht sich wie ein roter Faden durch das Album.

Searching For Solace vereint die Fähigkeiten des Metalcore mit der Dringlichkeit des Punk und wurde von Dan Braunstein (Spiritbox, Dayseeker) produziert, der für den Großteil des Albums verantwortlich zeichnet. Weitere Tracks wurden von Cody Quistad (Wage War), Carson Slovak und Grant McFarland (August Burns Red, Bloodywood) produziert. Das Album baut eine Brücke zwischen aggressiveren Klängen und nachdenklichen Botschaften und weist die grundlegendsten Elemente von The Ghost Inside auf: Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, die Botschaft und die Melodie. Searching For Solace, das sich nicht scheut, dunklere Themen und erweiterte Klanglandschaften anzusprechen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Katalogs von The Ghost Inside.