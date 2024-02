Ingested: veröffentlichen brutale neue Single „Pantheon“

Die britischen Death Metaller Ingested haben gestern ihre neueste Single Pantheon veröffentlicht. Die brutale neue Hymne kommt als Vorbote des aktuellen Albums The Tide Of Death And Fractured Dreams, das am 5. April über Metal Blade Records veröffentlicht werden soll!

Seht euch das Video zu Pantheon hier an:

Seit ihrem fünften Album Where Only God May Tread aus dem Jahr 2020 befinden sich Ingested auf einem kreativen Höhenflug, der fast jedes Jahr ein neues Album hervorgebracht hat, das die Art von musikalischem Wachstum zeigt, die nur durch ständiges Üben, Spielen und Schreiben entsteht. The Tide Of Death And Fractured Dreams ist nicht nur so innovativ und brutal wie ihre letzte Scheibe – das düstere, feurige Ashes Lie Still – es zeigt eine Band, die bereit ist, ihre Kreativität zu erweitern, ohne die Wildheit zu opfern, die sie zu einer der beeindruckendsten zerstörerischen, technischen Death Metal-Bands der Szene gemacht hat. The Tide Of Death And Fractured Dreams ist der Beweis dafür, dass Ingested, wenn sie erst einmal eine musikalische Blutspur erschnüffelt haben, dieser so lange folgen, bis sie ein eiterndes Festmahl freigelegt haben.

Ob es darum geht, die Zuhörer mit Double-Bass-Rollen, Blastbeats und knirschenden Rhythmen zu traktieren, zerlegen Sie alles mit schroffen, versetzten Riffs und durchdringenden Obertönen, oder den Mix mit rasanten Ausbrüchen von Moll-Tonmelodien überfluten, Ingested haben all ihre Erfahrung, ihr Können und ihre Kunstfertigkeit in zehn prägnante neue Tracks einfließen lassen. Insbesondere die neue Single Pantheon ist ein sengendes Konglomerat aus wechselnden Tempi, abrupten Rhythmuswechseln und verheerendem Gitarren-Grind zwischen Stakkato-Mittelteilen.

Während sich Ingested bei der Arbeit an …Tide… in einem soliden kreativen Zustand befanden, wurden sie durch einige persönliche Traumata und Frustrationen, die sie in den letzten Jahren erlebt haben, spürbar belastet. Solche Themen machen ihre Songs nachvollziehbarer und inspirierten sie schließlich zum Albumtitel The Tide Of Death And Fractured Dreams. „It’s essentially a metaphor for trying to make it through life and forging a career for yourself, including all the hurdles that come your way,“ erklärt Sänger Jason Evans.

Einige der Konflikte von Ingested wurzelten in Depressionen und Unsicherheit, ein Zustand, der die Themen hinter Pantheon befeuerte. Zu einer Zeit, als die Band riesige Shows vor einem begeisterten Publikum spielte und mit Bands abhing, die sie seit Jahren bewunderten (darunter Dying Fetus und Suffocation), sowie mit neueren Gruppen, die die Szene erschütterten (wie Lorna Shore und Sylosis), hatte Evans mit einer Identitätskrise zu kämpfen.

Evans erklärt: „I wrote Pantheon when I was suffering from a heavy bout of imposter syndrome. We’ve done all these big tours with all these huge bands, bands we grew up idolizing, and now we’re rubbing shoulders with giants so to speak. It’s about questioning if you belong, if you’re good enough, am I able to keep up with my peers? Can I fill the shoes of my idols once they are gone? Do I deserve it?“

Seht euch das bereits veröffentlichte Video zu Paragon Of Purity von Ingested hier an.

The Tide Of Death And Fractured Dreams wurde von der Band unter der Leitung von Toningenieur Nico Beninato produziert. Das Album enthält einen Gastauftritt von Mark Hunter von Chimaira, der den Track In Nothingness singt, und Sylosis-Sänger Josh Middleton, der bei Expect To Fail mitwirkt, sowie das auffällige Coverartwork von David Seidman.

The Tide Of Death And Fractured Dreams – Tracklist:

1. Paragon of Purity

2. Endless Machine

3. Where No Light Shines

4. Expect To Fail

5. Starve The Fire

6. Numinous

7. In Nothingness

8. Pantheon

9. Kingdoms of Sand

10. A Path Once Lost

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

The Tide Of Death And Fractured Dreams wird auf CD, digital und als LP in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Pulverised Viridian (US)

– Wounded Scarlet (US)

– Sapphire Shards (EU)

– Empty Crimson (EU – ltd. 500)

– Shattered Harlequin (EU – ltd. 500)

Vorbestellmöglichkeiten findet ihr unter: metalblade.com/ingested

Nach der Veröffentlichung von The Tide Of Death And Fractured Dreams gehen Ingested auf eine Headliner-Tour durch Europa, die von Fallujah, Vulvodynia und Mélancolia unterstützt wird. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

Ingested sind:

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarren + Hintergrundgesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

Ingested online:

https://www.facebook.com/ingesteduk

https://www.instagram.com/ingested