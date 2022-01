Dark Funeral: erste Single vom neuen Album veröffentlicht

Die schwedischen Black Metal-Pioniere Dark Funeral präsentieren die erste Single und das Video Let The Devil In aus ihrem kommenden Album We Are The Apocalypse, das am 18. März 2022 über Century Media Records erscheinen wird.

Die unerbittliche Dunkelheit dieses brandneuen Tracks passt perfekt zu der blutigen und düsteren Atmosphäre des Videos – gefilmt, inszeniert und geschnitten von Grupa13 – und gibt einen guten Vorgeschmack auf das, was man von We Are The Apocalypse erwarten kann.

Gitarrist und Bandgründer Lord Ahriman erklärt: „Es ist uns eine große Freude, euch mit dem Stück Let The Devil In einen ersten Vorgeschmack auf unser kommendes Album We Are The Apocalypse zu geben. Es mag ein etwas anderer Song von uns sein, aber er enthält immer noch die wahre Dunkelheit und den Geist, der Dark Funeral ausmacht. Es war für uns alle klar, dass wir mit diesem Song die Messlatte hoch legen und ihn als erstes präsentieren würden. Zu dem Song gibt es auch ein Video, das wir zusammen mit Grupa13 in Wroclaw, Polen, aufgenommen haben. Es war wirklich eine große Freude, mit einem so professionellen Team zu arbeiten. Das Ergebnis ist hervorragend und passt sehr gut zu dieser völlig düsteren Geschichte, die Let The Devil In ist.“

Ahriman fügt hinzu: „Für mich ist Let The Devil In ein Beweis für die großen Taten, die man vollbringen kann, wenn man sich seiner innersten Dunkelheit zuwendet und in Harmonie mit seinem inneren Teufel eins wird. ENJOY the darkness!“

Trackliste: We Are The Apocalypse:

Nightfall Let The Devil In When Our Vengeance Is Done Nosferatu When I’m Gone Beyond The Grave A Beast To Praise Leviathan We Are The Apocalypse

Dark Funeral sind:

Lord Ahriman – Gitarre

– Gitarre Heljarmadr – Gesang

– Gesang Chaq Mol – Gitarre

– Gitarre Jalomaah – Schlagzeug

– Schlagzeug Adra Melek – Bass

