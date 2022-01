Waltari – 3rd Decade – Anniversary Edition

Die spinnen die Finnen. Das dachten viele, als 1986 die Skandinavier Waltari auf der musikalischen Bildfläche erschienen. Am erfolgreichsten sind sie damit in ihrer Heimat, aber auch bei uns in Deutschland konnten sie in den vielen Jahren diverse Anhänger gewinnen. Die Truppe gilt als Vorreiter der Crossover Bewegung und mischt Elemente aus Punk, Pop, Metal, Funk, Rock, Techno, Rap sowie klassische oder progressive Musik in ihre Tracks. Ihr Debüt Monk Punk erschien 1991, das veranlasste Sänger Kärtsy Hatakka, der von Anfang an dabei ist, dazu, 3rd Decade – Anniversary Edition auf die Reise zu schicken. Seit Ende November steht der Querschnitt durch die Schaffenslandschaft der Truppe zur Verfügung. In elf Songs kommen sie auf fast 50 Minuten, um ihren treuen Fans Danke zu sagen, zudem bietet sich durch den Silberling die Möglichkeit, noch mal auf neue Ohren zu treffen. Merry Go Round startet die Session. Below Zero und Skyline folgen dem Opener. Bei allen Nummern haben die Finnen Gäste am Start, die sie unterstützen. Ehtoopuolella wurde zum Beispiel mit den Polka Helden Eläkeläiset eingespielt. Der Spaß an ihrer Musik ist den Männern aus der Hauptstadt Helsinki auch nach den über drei Jahrzehnten nicht vergangen. Man muss eben nicht alles ernst nehmen, oder, in Waltaris Worten, der Crossover muss gefühlt werden. Party Pop in Form von So Fine zieht dem Rocker zwar die Schuhe aus, dafür funktioniert die industriell angehauchte Nummer Step Outside Nummer bei alternativen Rockern besser. Für jeden was dabei im bunten Blumenstrauß der sechs Musiker, die immer noch nicht müde sind. Bei Lights On darf dann endlich der Kopf heftig gebangt werden. Lordi supportet seine Landsleute und bringt den Gruselfaktor in die Spaßveranstaltung. In meiner Lebenszeit gab es bislang kaum Berührungen mit dem verrückten Haufen. 3rd Decade – Anniversary Edition kann man jedoch als Appetizer anbieten. Wer mehr möchte, muss im Anschluss nur noch durch die Diskografie springen, die mittlerweile 15 Studioalben umfasst.

