Sabaton: veröffentlichen die neue Single „Soldier Of Heaven“

Unter den vielen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, gab es vermutlich keinen Schauplatz, welcher derart lebensfeindlich war wie die Alpenfront, an welcher Österreich-Ungarn und Italien einige Kämpfe austrugen. Hoch in den Alpen kämpften Soldaten unter den extremsten Bedingungen – heute sind diese Schlachten als der „Weiße Krieg“ bekannt und berüchtigt: Viele Soldaten erfroren oder wurden unter gefährlichen Lawinen begraben. Selbst heute noch liegen ihre toten Körper in dieser Wüste aus Eis und Schnee.



Heute öffnen die schwedischen Metal Kriegschronisten Sabaton die Geschichtsbücher erneut, um ihre neue Single Soldier Of Heaven zu präsentieren, welche diesem oft übersehenen Kapitel des Ersten Weltkriegs eine Stimme, eine Melodie, und ein eindrucksvolles Performance Video verleihen, welches sowohl mit atemberaubenden Special Effects als auch mit Aufnahmen der eiskalten Schönheit des verhängnisvollen Kriegsgebiets aufwartet. Schaut euch jetzt das neue Video zu Soldier Of Heaven an:





Bassist Pär Sundström über den neuen Song:

„Wir haben bereits Chrismas Truce veröffenticht und bringen euch nun einen weiteren Song, welcher die Vielfalt des neuen Albums zeigt. In den frühen Listening Sessions des neuen Albums war es der Song, welcher von den meisten als einer der Top Songs aufgeführt wurde und wir wissen, dass es eine der stärksten Mitsing-Hymnen auf zukünftigen Konzerten sein wird. Also: Schafft euch die Lyric drauf, bewegt euren Hintern zu einer Show unds stellt sicher, dass ihr dabei Corona platt macht!“



Der einzigartigen Handschrift Sabatons folgend, ist auch Soldier Of Heaven eine eingängige Battle Hymne, welche euch gleich zu Anfang des Jahres richtig einheizt und den ersten richtigen Ohrwurm 2022 verpassen wird. Die neue Single ist jetzt auf allen digitalen Streaming Plattformen und als Download verfügbar.

Christmas Truce ist eine weitere musikalische Auskopplung des nunmehr zehnten Meisterwerks von Sabaton, The War To End All Wars, das am 4. März 2022 via Nuclear Blast Records erscheinen wird. Wieder tauchen Sabaton mit ihrem neuen Album tief in die Grausamkeiten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen den Hörer auf einen aufregenden und emotionalen Ritt von insgesamt elf Songs mit.