Satan’s Fall: aus Finnland unterschreiben bei SPV/Steamhammer

Die Band arbeitet zur Zeit an neuem Material – ein brandneues Album erscheint Ende diesen Jahres!

Mit einem echten Paukenschlag eröffnen SPV/Steamhammer das Jahr 2022 und nutzen die zunehmende Aufbruchstimmung: Satan’s Fall, eine der aufstrebendsten neuen Metal Bands aus Finnland, hat beim Hannoveraner Label unterschrieben.

Derzeit befindet sich die Band im Songwriting für ein neues Studioalbum, welches Ende diesen Jahres erscheinen soll.

Gitarrist Tomi Mäenpää: „Wir sind mehr als glücklich mit so einem legendäre Label wie SPV/Steamhammer jetzt zusammenarbeiten zu dürfen. Sie verstehen, um was es im Heavy Metal geht und sie haben so viele für uns wegweisende Alben veröffentlicht, so dass es für uns eine Ehre ist jetzt auch zur SPV/Steamhammer Familie zu gehören“

Auch Olly Hahn (Head of Steamhammer) zeigt sich mehr als zufrieden über den gelungenen Coup: „Mit Satan’s Fall kommt eine der besten neuen Metal Bands aus Finnland zu Steamhammer. Ich bin mir sicher, dass mit dem neuen Album, welches Ende 2022 erscheint, der Name Satan’s Fall jedem Metalhead geläufig sein wird.“

Miika Kokko – Gesang

– Gesang Tomi Mäenpää – Gitarre

– Gitarre Ville Koskinen – Gitarre

– Gitarre Joni Petander – Bass

Infos zum vorherigen Albumrelease Final Day: