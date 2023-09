Satan’s Fall: neues Album „Destination Destruction“ erscheint am 03.11.2023

Sicherlich sind Satan’s Fall nicht die erste Band, die sich – aus Helsinki stammend – aufmacht, einen Siegeszug möglichst um die halbe (Metal-) Welt anzutreten. Die Metropole am südlichen Zipfel Finnlands gilt seit vielen Jahren als besonderer Schmelztiegel für talentierte Bands und Musiker, die den langen Atem besitzen, auch schwierige Phasen durchzustehen.

Satan’s Fall haben eine solch problematische Zeit bereits hinter sich, als nämlich nach Veröffentlichung ihres Debütalbums Final Day im Dezember 2020 die Pandemie alles im Griff hatte und sämtliche Tourpläne über den Haufen warf. Doch die fünfköpfige Band um Sänger Miika Kokko, Gitarrist Tomi Mäenpää und Bassist Joni Petander hat ihren Idealismus nicht verloren, ganz im Gegenteil: Nach einer personellen Umbesetzung, bei dem Ville Koskinen als neuer Leadgitarrist einstieg und Arttu Hankosaari den Platz des Schlagzeugers einnahm, zeigt sich das nordische Quintett jetzt überzeugender denn je und präsentiert mit Destination Destruction einen noch stärken Nachfolger: insgesamt acht kraftvolle Power Metal-Songs und zwei Cover-Bonustracks, temporeich und virtuos gespielt, glänzend produziert und mit jeder Menge starker Melodien durchzogen.

Veröffentlicht wird das Album am 3. November 2023 über Steamhammer/SPV als CD, LP und digitaler Download, bereits vorab werden die Singles Lead The Way und Afterglow inklusive Videos ausgekoppelt.

Ergo: Freudentage für alle Fans klassischen zeitlosen Metals!

Destination Destruction Tracklist:

1. Lead The Way

2. Garden Of Fire

3. Swines For Slaughter

4. Monster’s Ball

5. Afterglow

6. No Gods, No Masters

7. Kill The Machine

8. Dark Star

Bonustracks CD-Digipak:

9. Es Wird Viel Passieren

10. Go Go Power Rangers

Das neue Album Destination Destruction erscheint am 3. November 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster), LP (schwarzes Vinyl + Poster), exklusive CD/LP Bundle plus Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream:

