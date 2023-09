Onlap: präsentieren „Fever“ Lyricvideo

Die Pariser Alternative Rock Band Onlap hat ein Lyricvideo zu ihrer brandneuen Single Fever veröffentlicht! Der Song wird auf ihrem kommenden Debütalbum zu finden sein, welches im Frühjahr 2024 über AFM Records erscheinen soll.

Nachdem Onlap uns daraus bereits erste Tracks wie Crawling In The Dark und Nevermind vorstellten, folgt mit Fever ein weiterer, vielversprechender Album-Vorgeschmack. „Hier wird die Urkraft des Feuers entfesselt! Dieser Track ist ein Klanginferno, eine geschmolzene Fusion aus roher Lust und sengenden Gitarrenriffs, die deine Sinne entzünden und Lust auf mehr macht.“ Verspricht die Band. „Wir hatten viel Freude daran, diesen Song zu schreiben, als zusätzliches Schlüsselstück des kommenden Albums, das 2024 bei AFM veröffentlicht wird!“

Den Clip seht ihr ab sofort hier:

Seit ihrer Gründung 2006, zählen Onlap zu einer der aufstrebensten Rock Bands in der Szene – und das in voller DIY-Power! Seit Jahren beherrscht jeder Song, der von der Band selbst veröffentlicht wurde, die Social Media-Plattformen und Streaming Playlisten, mit einer von Tag zu Tag wachsenden Fangemeinde (mit u.a. 380.000 monatlichen Spotify-Hörer und 115.000 YouTube-Abonnenten) sowie darüber hinaus mehr als 150 Millionen Streams. The Awakening, der Top-Hit der Band auf Spotify, rechnet mit 23 Millionen Streams allein auf diesen beeindruckenden Faktenfund.

Nun mit Label-und Vertriebs-Stärke im Rücken und wie ihre brandheißen, ersten Single-Auskopplungen bereits andeuten: Onlap scheinen sich nie lebendiger und hungriger gefühlt zu haben, als auf ihrem kommenden Album. Nach all den Jahren, in denen Dutzende Tracks, einige EPs sowie ein Best-Of-Album zu ihrem 15-jährigen Jubiläum in Eigenregie veröffentlicht wurden, haben Onlap einen ersten Longplayer produziert, der laut Band eine Sammlung ihrer musikalischen Geschichte, Wurzeln und brandneuen Einflüsse darstellt. Weitere Details und News zur Onlap Scheibe sollen schon bald folgen!