Onlap: unterschreiben bei AFM Records & feiern Video Premiere zu brandneuer Single „Nevermind“

Erst kürzlich präsentierte die französische Alternative Rock Band Onlap ihre letzte DIY- Single Unstoppable – feat. Youth Never Dies, bereits seit Jahren beherrscht jeder Song, der von der Band selbst veröffentlicht wurde, die Social-Media-Plattformen und Streaming Playlisten, mit einer von Tag zu Tag wachsenden Fangemeinde (mit u.a. mehr als 400.000 monatlichen Spotify-Hörer und 105.000 YouTube-Abonnenten) sowie darüber hinaus mehr als 150 Millionen Streams. The Awakening, der Top-Hit der Band auf Spotify, rechnet mit 23 Millionen Streams allein auf diesen beeindruckenden Faktenfund. Nichtsdestotrotz gibt es immer Raum für Wachstum und Entwicklung mit einem professionellen und globalen Label-Backup, und so hat die Pariser Band nun einen weltweiten Vertrag mit AFM Records unterzeichnet!

Nils Wasko, Senior A&R Director von AFM Records kommentiert: „Eines der Ziele, die wir uns gesetzt haben, war es, neue Künstler zu finden, die bereits mit ihren eigenen, vergangenen Aktivitäten den Takt vorgeben und den Künstler innerhalb weniger Jahre mit einer Wachstumsrate von 100% global weiterzuentwickeln. Mit der Unterzeichnung von Onlap aus Paris sind wir auf dem Weg, dies in die Realität umzusetzen. Ihr Talent und ihre Musik spiegeln nicht nur den heutigen Geschmack und Sound wider, ihre Fähigkeit, termingerecht zu arbeiten und dabei den Raum mit Kreativität zu füllen, ist atemberaubend. Kommende Releases werden das Talent von Onlap perfekt unter Beweis stellen und ein wahrhaft berauschendes Sounderlebnis bieten.“

Über ihre Zusammenarbeit teilen Onlap mit: „Nach 15 Jahren eines vollständigen Indie-Modells sind wir wirklich froh, diese neue Reise mit AFM Records zu beginnen. Wir lieben das gesamte Team, sie hören uns zu und verstehen die Persönlichkeit und die Besonderheiten unseres musikalischen Projekts, wir können es kaum erwarten, mit ihnen Songs und unser neues Album zu veröffentlichen. Vielen Dank für euer Vertrauen in Onlap und dafür, dass wir so gestalten können, wie wir es immer getan haben.“

Onlap haben ein Musikvideo zu ihrer brandneuen Single, Nevermind, über AFM Records veröffentlicht. Den Clip zum Song seht ihr hier:

„Dies ist der Beginn eines riesigen neuen Abenteuers für Onlap„, fügt die Band hinzu. „Wir haben viel an diesem Track gearbeitet, damit die Farbe des Albums und seine Atmosphäre von Anfang an und von dieser ersten Single an geprägt sind. Wir haben das Video mit Aurélien Mariat und Alexis Fontaine (Landmvrks und Resolve) gedreht und sind wirklich SUPER AUFGEREGT es gemeinsam mit dem großartigen AFM-Team zu veröffentlichen!“

Die neue Single Nevermind macht sofort klar, Onlap haben sich nie lebendiger und hungriger gefühlt als auf ihrem kommenden Album, das im Frühjahr 2024 erscheinen wird. Nach all den Jahren, in denen Dutzende Tracks, einige EPs sowie ein Best-Of-Album zu ihrem 15-jährigen Jubiläum veröffentlicht wurden, sind Onlap nun fleissig dabei, ein komplettes Album schreiben, das laut Band eine Sammlung ihrer musikalischen Geschichte, Wurzeln und brandneuen Einflüsse werden soll.

Weitere News & Infos zu Onlap findet ihr auf:

https://www.instagram.com/onlap_music

https://www.facebook.com/ONLAP.Official