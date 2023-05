Danko Jones: feiern Videopremiere zu brandneuer Album Single „Good Time“

Du bist bereit zu rocken? Du willst du eine gute Zeit haben? Du willst high werden?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Ja“ lautet, dann sind die unangefochtenen Könige des Rock’n’Roll zurück, um für deine maximale Zufriedenheit zu sorgen. Am 15. September 2023 erscheint mit Electric Sounds das brandneue, elfte Studio Album des kanadischen Trios Danko Jones!

Nach einem ersten veröffentlichen Album Vorgeschmack mit Guess Who’s Back, präsentiert uns die Band nun ein grandioses Musikvideo zu ihrer neuen Single Good Time, feat. einem Gast Auftritt von Inge Johansson (derzeit bei Gatuplan, ehemals Against Me! und International Noise Conspiracy)! Produziert wurde der Clip von Philip Hovensjö / Horseboy (Yung Lean, Martin Garrix, Victor Leksell). Wie die neue Single beweist, auf Danko Jones ist eben immer Verlass, mit dieser Band ist eine gute Zeit garantiert.

„Good Time ist der Song, den man hören muss, wenn man nicht bereit ist, das Handtuch zu werfen“, so Danko. „Der Track rockt sehr, sehr, sehr hart, und hat viele Schimpfwörter.“

Eine gute Zeit könnt ihr im neuen Danko Jones Video ab sofort hier haben:

1996 in Toronto gegründet, hat das Trio im letzten Vierteljahrhundert so ziemlich alles gesehen und gerockt. Angetrieben vom DIY-Punkrock-Geist und inspiriert vom Guten, Großen und Grotesken des Rock ’n‘ Roll, haben sie sich kontinuierlich eine riesige internationale Fangemeinde aufgebaut und sind zu einer der am meisten gefeierten Live-Bands der Szene geworden. Egal ob Mainstream-Radio-Rock-Fan oder eingefleischter Metalhead, Danko Jones haben einen Stein in jedem Rocker Herzen. Auf ihrem Weg an die Spitze des Rock Olymps hat die Band bislang zehn Studioalben veröffentlicht und dabei ein unvergleichliches Repertoire an Klassikern geschaffen. Vom 2002er-Album Born A Lion über den verrückten Power-Pop Nachfolger We Sweat Blood (2003) bis hin zur Perfektion ihres 2010er-Albums Below The Belt – Danko Jones haben es immer geschafft, den Sweet Spot des Rock zu treffen.

In den letzten zehn Jahren hat die Band sichtlich einige Gänge hochgeschaltet. Seit sich Frontmann Danko und Bassist JC mit Schlagzeuger Rich Knox zusammengetan haben, lodert das kreative Feuer der Band heller denn je. Ihre letzten Veröffentlichungen – Fire Music, Wild Cat, A Rock Supreme und Power Trio – haben zu noch intensiverem Touren und unermüdlichem Einsatz im Namen des Rock geführt. Im Herbst 2023 liefern die Kanadier mit Electric Sounds den Beweis, dass selbst eine globale Pandemie Danko Jones nicht aufhalten konnte.

Wenn Frontmann Danko die letzten Jahre Revue passieren lässt, verrät er:

„Zwei Jahre lang nicht zu arbeiten, fühlte sich wirklich so an, als würden tourende Rockbands auf die Weide gestellt“, erinnert sich Danko. „Aber ich glaube, das hat uns nur noch mehr angestachelt. Wir waren immer noch in der Lage, während der Pandemie ein Album aufzunehmen und zu veröffentlichen (Power Trio, 2021). Wir gingen auf Tournee, sobald es uns erlaubt wurde. Jetzt, wo Electric Sounds veröffentlicht wird, fühlt es sich nicht so an, als hätten wir etwas verpasst. Während der Pandemie sind wir voneinander weggezogen. JC lebt in Finnland und Rich lebt in Prince Edward Island. Das Songwriting hat sich also verändert. Früher haben wir Tag für Tag in unserem Proberaum Ideen ausgeheckt, aber jetzt geht es mehr darum, Dateien hin und her zu schicken. Letzten Sommer jedoch, als wir auf Tournee waren, haben wir es geschafft, ein paar Tage lang in einem Proberaum in Berlin an Ideen zu feilen.“

Electric Sounds wurde von Eric Ratz produziert, auf dem Album geben sich darüber hinaus hochkarätige Gäste wie Tyler Stewart (Barenaked Ladies), Damian Abraham (Fucked Up) oder Gitarrist Daniel Dekay der kanadischen Thrash Legenden Exciter die Ehre. Das neue Danko Jones Album wird ab dem 15.09.2023 über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

„Ich würde gerne glauben, dass Electric Sounds im Einklang mit all unseren früheren Alben steht“, fügt Danko hinzu. „Über die Jahre haben wir uns einen Sound erarbeitet, und wir bleiben dabei. Aber wenn man es näher betrachtet und mit anderen Alben vergleicht, würde ich sagen, die neue Platte ist ein bisschen schneller als unsere anderen Alben. Ursprünglich wollte ich, dass alle Songs wie unser Song Cadillac klingen – schleppend, im Mid-Tempo, heavy und auf den Punkt. Diese Idee ging ziemlich schnell verloren, als wir mit dem Schreibprozess begannen. Wenn es um die Texte geht, haben wir bei unserem Sound nicht allzu viel Spielraum, was die Themen betrifft. In unseren Songs geht es normalerweise darum, dass wir rocken, dass wir rocken wollen, dass wir das Leben genießen, während wir rocken, und manchmal singe ich auch über eine Frau.“

Electric Sounds Tracklist:

01. Guess Who’s Back

02. Good Time

03. Electric Sounds

04. Get High?

05. Stiff Competition

06. She’s My Baby

07. Eye for an Eye

08. I Like It

09. Let’s Make Out

10. What Goes Around

11. Shake Your City

Danko Jones live:

06.05.2023 – NOR – Kopervik / Karmoygeddon Metal Festival

17.06.2023 BE Dessel / Graspop Metal Meeting

22.06.2023 HU Budapest / Harley Davidson 120th Festival

23.06.2023 CH Bad Ragaz / Quellrock

24.06.2023 DE Norderstedt, Schleswig-Holstein / Match Börner Open Air

14.07.2023 DE Osnabrück / Talge Open Air

21.07.2023 NO Tromsø / Bukta Festival

22.07.2023 FI Laukaa / John Smith Rock Festival

04.08.2023 SE Ulricehamn / U-Port Musikweekend

11.08.2023 DK Horsens / Jailbreak Festival

18.08.2023 CH Plaffeien, Schwarzsee / Lac Noir Festival

14.11.2023 FI Helsinki / Tavastia

16.11.2023 NL Zwolle / Hedon*

17.11.2023 LU Luxemburg / Den Altier*

18.11.2023 BE Leuwen / Het Depot*

19.11.2023 NL Amsterdam / Melkweg*

21.11.2023 DK Copenhagen / Pumpehuset*

22.11.2023 NO Oslo / Rockefeller*

24.11.2023 SE Stockholm / Debaser*

25.11.2023 SE Malmö / KB*

27.11.2023 NL Arnhem / Luxor Live*

28.11.2023 DE Köln / Essig Fabrik*

29.11.2023 DE Berlin / Festsaal Kreuzberg*

01.12.2023 DE Aschaffenburg / Colosal*

02.12.2023 DE Leipzig / Täubchenthal*

03.12.2023 UK Trecco Bay Holiday Park, Porthcawl / Planet Rockstock

05.12.2023 DE Lindau / Club Vauduville*

06.12.2023 CH Zürich / Dynamo*

07.12.2023 IT Mailand / Legend Club*

09.12.2023 FR Paris / Backstage by the Mill*

10.12.2023 NL Bergen Op Zoom / Gebouw*

12.12.2023 UK Bristol / Thekla*

13.12.2023 UK Glasgow / King Tuts*

14.12.2023 UK Nottingham / Rescue Rooms*

15.12.2023 UK Manchester / Rebellion*

16.12.2023 UK London / Garage*

*Support: Radkey

Danko Jones sind:

Danko Jones – Gesang/Gitarre

John Calabrese – Bass

Rich Knox – Drums

Danko Jones online:

https://www.dankojones.com

https://www.facebook.com/dankojones

https://www.instagram.com/danko_jones