Lost Zone: veröffentlichen Musikvideo zu brandneuer Akustik-Version von „Other Side“ feat. Tracy Merano

Nachdem uns die Süd-Tiroler Rock Band Lost Zone erst kürzlich eine Akustik-Version ihres Songs Burst Like A Dynamite vorstellte, feiert das Trio nun Premiere ihres neuen Musikvideos zu Other Side (acoustic), feat. Tracy Merano am Gastgesang! Beide Songs finden sich auf der kommenden, neuen CD-Edition der Band, Resilience – Full Circle, welche am 14. Juli 2023 bei Drakkar Entertainment / Soulfood Music erscheint, und neun exklusive Akustikversionen und ef kraftvolle Rock Tracks enthält!

„Die originale Version von Other Side gehört definitiv zu den härtesten Songs, welche wir bisher geschrieben haben, allerdings ist der Grundkern des Titels sehr emotional. Es geht darum, dass einen diese eine wichtige Person immer wieder auf die „andere Seite“ holt. Uns gefiel deshalb die Idee die Kombination von einer Männer- und Frauenstimme auszuprobieren. Wir schrieben Tracy einfach mal an, schickten ihr ein Demo und sie hatte sofort Bock auf das Projekt“, verrät Lost Zone Sänger Florian.

Das Musikvideo drehten die Jungs, wie auch schon zu Burst Like Dynamite (acoustic), im Pavillon des Fleurs in Meran, dabei wurden sie von verschiedenen Sessionmusikern auf dem Klavier, Violine und auch auf der Akustikgitarre unterstützt. Der neue Clip zu Other Side (acoustic) feat. Tracy Merano läuft ab sofort hier:

Seit ihrer Debüt EP, gefolgt vom ersten Studioalbum Resilience, gelingt es kaum, Lost Zone mit ihren Einflüssen aus Rock, Core aber auch Pop in eine Schublade zu stecken. Zwischen fiesen Riffs und harten Beats, gefühlvolle Balladen, einem Linkin Park Cover zu In The End (mit mehr als einer halben Million YouTube-Klicks ), von Metalcore-Attacken über düsteren Pop bis hin zu eingängigen Alternative Rock Elementen, subtile Ähnlichkeiten zu Bring Me The Horizon, 30 Seconds To Mars und Linkin Park liegen bei Lost Zone nah. Doch wie Sänger und Gitarrist Florian erklärt: „Es ist unmöglich, unsere Einflüsse vollständig zu verbergen, aber wir machen unser eigenes Ding.“

Was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass das italienische Trio seine Musik komplett selbst schreibt, aufnimmt und produziert. Drummer Simon erklärt: „2017 haben wir unser eigenes Studio gebaut, um unabhängig an unserem Projekt arbeiten zu können.“