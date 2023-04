Lost Zone: veröffentlichen Video zu neuer Akustik-Single „Burst Like A Dynamite“ feat. Patrick Strobl

Nach ihrem von Presse und Fans gefeierten Debütalbum Resilience, welches 2022 in Eigenregie veröffentlicht wurde, hat die italienische Alternative Rock Band Lost Zone einen weltweiten Plattenvertrag bei Drakkar Entertainment / Soulfood Music unterschrieben. Am 14. Juli 2023 wird die aufstrebende Band eine neue CD-Edition mit dem Titel Resilience – Full Circle veröffentlichen, auf der neun exklusive Akustikversionen und elf kraftvolle Rocktracks zu finden sein werden!

“Wir freuen uns riesig, die Nachricht zu teilen, dass wir uns mit dem Musiklabel Drakkar Entertainment zusammengetan haben“, kommentiert die Band.

„Im Februar hatten wir das Vergnügen, den Hauptsitz von Drakkar Entertainment von Believe in Hamburg zu besuchen und alle zu treffen, mit denen wir ab jetzt zusammenarbeiten werden.

Wir sind super glücklich über diese Zusammenarbeit und können es kaum erwarten, gemeinsam tolle Dinge zu unternehmen!“

Label Manager Maximilian Föse: “Willkommen im Team!

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir uns mit den Alternative Rockern Lost Zone aus Italien zusammengetan haben. Mit dem selbstveröffentlichten Debütalbum Resilience ebneten sich Lost Zone den Weg in die Top-Liga der modernen & alternativen Rockszene. Ihre Musik trägt eine Mischung aus modernen Rock- und Metal-Sounds, eingängigen Melodien, schwerem Schlagzeugspiel, pumpenden Rhythmen und vielseitigem Gesang, die zu ihrem eigenen Stil verschmolzen sind.”

Als musikalischen Einstand haben Lost Zone heute ein Video zu ihrer brandneuen Single-Version von Burst Like A Dynamite (Acoustic) feat. Patrick Strobl der Süd-Tiroler Folk Rock Band Mainfelt! Den neuen Clip zum Song seht ihr ab sofort hier:

Seit ihrer Debüt EP, gefolgt vom ersten Studioalbum Resilience, gelingt es kaum, Lost Zone mit ihren Einflüssen aus Rock, Core aber auch Pop in eine Schublade zu stecken. Zwischen fiesen Riffs und harten Beats, gefühlvolle Balladen, einem Linkin Park Cover zu In The End (mit mehr als einer halben Million Youtube-Klicks), von Metalcore-Attacken über düsteren Pop bis hin zu eingängigen Alternative Rock Elementen, subtile Ähnlichkeiten zu Bring Me The Horizon, 30 Seconds To Mars und Linkin Park liegen bei Lost Zone nah. Doch wie Sänger und Gitarrist Florian erklärt: „Es ist unmöglich, unsere Einflüsse vollständig zu verbergen, aber wir machen unser eigenes Ding.“

Was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass das italienische Trio seine Musik komplett selbst schreibt, aufnimmt und produziert. Drummer Simon erklärt: „2017 haben wir unser eigenes Studio gebaut, um unabhängig an unserem Projekt arbeiten zu können.“

Resilience – Full Circle erscheint am 14.07.2023, Album Vorbestellungen sind ab sofort über Drakkar Entertainment HIER möglich!

Resilience – Full Circle Tracklist:

01. Leftovers

02. Burst Like Dynamite

03. Other Side

04. Fall For You

05. Boundaries

06. Arrive

07. Animal

08. Broken Pieces (feat. Aaron Mayr)

09. Last December

10. Blacked Out

11. Shallow Waters

12. Burst Like Dynamite (acoustic) feat. Patrick Strobl

13. Other Side (acoustic) feat. Tracy Merano

14. Leftovers (acoustic) feat. Jonas Oberstaller

15. Fall For You (acoustic)

16. Boundaries (acoustic)

17. Broken Pieces (acoustic)

18. Blacked Out (acoustic)

19. Last December (acoustic)

20. Animal (acoustic)

Lost Zone sind:

Florian – Gesang, Gitarre

Simon – Drums

Andre – Bass, Gesang

Lost Zone online:

https://www.lostzoneofficial.com/

https://www.instagram.com/lostzoneofficial/

https://www.facebook.com/lostzoneofficial/