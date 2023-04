Ursular: veröffentlichen erste Single und Video „Siren“

Das Berliner Saxodoom-Quartett Ursular präsentiert die erste Single Siren ihres kommenden Albums. Ein achtminütiger, zähfließender Lavastrom, der sich in den Klangwelten von Windhand, Messa, Acid King oder The Well bewegt. Wütend, verzweifelt, verführerisch und verheißungsvoll. Gleichzeitig kündigt die Band ihr Debütalbum Preta an, das am 21.07.2023 erscheint.

Die Liebe zu verstärkerinduzierten Trancezuständen und schweren Riffs brachte das aus Berlin stammende Vierergespann um Babett Richter (Gesang, Saxophon), Tim König (Gitarre), Kay Assel (Bass) und Markus Baumbach (Schlagzeug) zusammen.

Die Band trägt ihre ganz eigene Mischung aus Doom, Heavy Psychedelic Rock und einem feministischen Selbstverständnis in die Stonerhöhlen dieser Welt. Vom tiefen Knurren der Verstärker bis zu den Spitzen eines in Hall gehüllten Saxophons verbinden Ursular das Schwere mit dem Melodischen, das Meditative mit dem Ekstatischen, das Vertraute mit dem Unerwarteten.

Nach Veröffentlichung ihrer ersten EP erspielte sich die Band nicht nur in Berlin den Ruf als Geheimtipp des deutschen Doom-Undergrounds. Nun bringen sie ihr lang erwartetes erstes Album Preta heraus.

Ursular Socials: https://ffm.bio/ursular