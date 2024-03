Lost Zone: veröffentlichen Lyric-Video zur neuen Single „Foreshadowing“ Feat. Bluthund

Am 5. April 2024 veröffentlichen Lost Zone ihr mit Spannung erwartetes neues Album Ordinary Misery über Drakkar Entertainment.

Mit Fighting Demons und erst kürzlich Can’t Keep Running haben die Südtiroler Senkrechtstarter Lost Zone bereits einige leckere Appetithäppchen für ihr kommendes Album veröffentlicht, auf dem schwere Gitarrenriffs auf Hardstyle-Kicks, eingängige Vocals und einprägsame Synthie-Melodien treffen, die den modernen und elektronischen Vibe der Band unterstreichen. Jetzt hat das Trio ein neues Lyric-Video zu ihrer aktuellen Single Foreshadowing veröffentlicht, in dem die Berliner Rap-Punk-Band Bluthund mitwirkt!

Lost Zone-Sänger und -Gitarrist Florian sagt über die neue Single:

„Foreshadowing ist gegen Hass und Mobbing im Internet! Braxi, Sänger von Bluthund, schlüpft in die Rolle eines deutschen Wutbürgers, der im Netz Hass verbreitet. Eine Situation, die heutzutage leider oft anzutreffen ist. Mit diesem Song möchten wir auf dieses Thema aufmerksam machen und die Menschen auffordern, sich nicht so zu verhalten. Im Gegenteil, wir sollten alle Teil der Lösung werden!“

Seht euch hier das Lyric-Video zu Foreshadowing an:

Foreshadowing (Feat. Bluthund) ist ab sofort auf allen digitalen Streaming-Diensten unter https://lostzone.bfan.link/foreshadowing erhältlich.

Florian erklärt: „Es ist unmöglich, unsere Einflüsse vollständig zu verbergen, aber wir machen unser eigenes Ding.“ Was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass die Band ihre Musik komplett selbst schreibt, in ihrem eigenen Studio Lost Zone Productions aufnimmt und produziert. Ihr kommendes Album Ordinary Misery – ab dem 05. April 2024 erhältlich – wird da keine Ausnahme machen, sichere dir deine Platte schon jetzt auf https://lostzone.bfan.link/ordinary-misery!

Ordinary Misery – Tracklist:

1. Fighting Demons

2. Shadow Of My Memory

3. All Again (Feat. Philip From Fall To Spring)

4. Can’t Keep Running (Feat. Dystropia)

5. Devil In Disguise

6. You’re The One

7. Out Of My Mind

8. Voices (LZ Version)

9. Hold Me Tight

10. Foreshadowing (Feat. Bluthund)

11. Where Will This End?

12. Nothing But A Dream

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Mehr Infos zu Lost Zone und ihrem Debütalbum Resilience 2022 findet ihr hier:

Lost Zone Live

Support für From Fall To Spring:

11.04.24 DE-Berlin, Privatclub

12.04.24 DE-Hamburg, Bahnhof Pauli

13.04.24 DE-Köln, Club Volta

14.04.24 DE-Oberhausen, Kulttempel

18.04.24 DE-Stuttgart , Im Wizemann

20.04.24 DE-Leipzig, Moritzbastei

Lost Zone sind:

Florian – Gesang, Gitarre

Simon – Schlagzeug

Andre – Bass, Gesang

Lost Zone online:

https://www.lostzoneofficial.com/

https://www.instagram.com/lostzoneofficial/

https://www.facebook.com/lostzoneofficial/