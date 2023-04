Existent: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Kein Paradies“

Die Hamburger Rockband Existent haut uns mit Kein Paradies eine geballte Ladung fette Töne um die Ohren. Dieser Vorgeschmack auf das neue Album Stiller Held zeigt, dass wir hier alles andere als Stille erwarten dürfen …

Kein Paradies greift das seit Jahrzehnten immer gegenwärtige Thema Terrorismus auf. Die Jungs fragen sich: Was ist los in den Köpfen all jener, die aus religiösem Übereifer oder ideologischer Verblendung heraus und voller Hass solche schrecklichen Taten begehen?

Als kleine Kinder sahen sie schreckliche Bilder aus New York, hörten von Grausamkeiten aus Ruanda, erlebten die Affäre um den NSU live in den Medien mit. Doch sie wollen nicht stillschweigend hinnehmen, was für viele schon alltäglich zu sein scheint. “Deine Träume – einfach nur krank”

Außerdem spielen die Jungs zwei exklusive Releaseshows am 08.06.2023 in Hamburg und am 09.06.2023 in Berlin mit der mega Kombi im Line-Up: Herbst und Silenzer. Die Tickets für die Shows bekommt ihr im offiziellen Merch-Shop und bei Eventim und Tix for Gigs.

Bassist Jonas über die Single: „Seit ich denken kann, laufen regelmäßig Berichte über kleine und große Anschläge über den Bildschirm. Daran gewöhnen konnte ich mich nie und der Gedanke, dass das gar nicht alles ist, weil nicht jeder Terror es in die Nachrichten schafft, macht die ganze Situation noch unerträglicher. Diese ganzen negativen Emotionen haben wir versucht in einen energiegeladenen Song zu gießen – Silvano hat der Song beim ersten Spielen direkt überzeugt, also verdanken wir diesem Song so halbwegs unseren Drummer.“

Stiller Held Tracklist:

1. Kein Paradies

2. Stiller Held

3. Schrei

4. Alles brennt

5. Geschichten

6. A&R (SCH)

7. Existent ist scheiße

8. Irgendwas

9. Der letzte Rest

10. Stimme

11. Willkommen im Untergang

12. Untergang

Existent sind fünf Jungs aus Hamburg und Umgebung, die spätestens seit 2021 einigen bereits ein Begriff sein dürften. Nach ihrem erfolgreichen EP-Release von Kartenhaus, folgt am 09.06.2023 das von den Fans langersehnte Album Stiller Held! Auf der neuen Platte erwartet uns moderner deutschsprachiger Rock, der gerne mal mit einigen Metalriffs überrascht und einem besonders textlich eine anständige Punk-Attitüde ins Gesicht drückt. Die musikalische Entwicklung der letzten Jahre wird fortgesetzt und es wird meinungsstark angesprochen, was nicht unter den Tisch fallen darf! Stiller Held bedient aber auch die positiven Ereignisse im Leben. Freuen darf man sich genauso auf hymnische Tracks, die einen zum Mitsingen nur so zwingen. Das neue Album erscheint via Drakkar Entertainment, als limitierte Gold/Schwarze-Splatter-Vinyl, Gold-Vinyl, limitierte Fanbox, Digipak inkl. Poster und natürlich digital!

Erscheint als: Digipak, goldenes & Splatter Vinyl, limited Fanbox & Digital