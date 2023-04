Behemoth – Grom (Re-Release)

Grom, das zweite Album der polnischen Band Behemoth von 1996, wird am 31.03.2023 über Metal Blade Records wieder veröffentlicht. Physisch wird es als Doppel CD Mediabook und Doppel Vinyl erhältlich sein. Angereichert wird dieses Re-Release mit „Bonus Vintage“-Material. Dies sind drei Cover sowie Demo- und Liveaufnahmen.

Die Vinylausgabe von Grom wird in diesen Ausführungen erhältlich sein: Black, Stone Gray Marbled (500 Stück), Gold w/ Black Dust (300 Stück), Dust Gray Marbled (500 Stück) und Picture Disc (Band exclusive – 666).

Mit Grom gehen wir zurück zu den Anfängen von Behemoth, als die Band wohl den meisten heutigen Fans noch nicht bekannt war. Auf dem Zweitling besteht das Line-Up von Behemoth aus Nergal (Gesang, Gitarre), Baal Ravenlock (Schlagzeug, Hintergrundgesang) und Les (Bass). Hier stand eindeutig noch die musikalische Ausrichtung der Band im Vordergrund. Die Neunziger waren bei Behemoth durch einige Line-Up-Wechsel gekennzeichnet, bevor sich in den Zweitausendern die heutige Besetzung um Nergal, Inferno und Orion herausbildete. Das Album ist noch echter räudiger Black Metal, es rumpelt und poltert ganz gut und das ist auch gut so. Mittlerweile haben sich Behemoth zu einem audio-visuellen Gesamtkunstwerk entwickelt. Wobei ich allerdings zu bedenken gebe, dass sich Kitsch und Kunst manchmal recht nahekommen, gerade wenn es um Kommerzialisierung geht. Was für den einen Kunst ist, dürfte für die anderen eher Kitsch sein. Bleiben wir dann einfachhalber bei Josef Beuys, der der Meinung war, dass alles Kunst ist! Das dürfte dann den Behemoth-Verehrern schmeicheln.

Ich persönlich finde mich bei den “alten” Behemoth eher aufgehoben, das mag aber jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich geht es bei dem x-ten Release dieser Scheibe (Grom wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach wieder veröffentlicht) auch um kommerzielle Dinge. Ich denke mal, da will man den aktuellen Erfolg der Band mit den alten Sachen noch einmal versilbern. Das darf man sicherlich auch und die Veröffentlichung wird den Machern bestimmt recht geben. Ob man das Bonusmaterial (u.a. Coverversionen und Liveaufnahmen) unbedingt braucht, sei dahingestellt. Der Die-Hard-Fan braucht das sicherlich! Wie bei so vielen Re-Releases bin ich persönlich etwas hin- und hergerissen, gerade wenn ein Album bereits mehrfach wieder veröffentlicht wurde. Trotzdem für die neuen Behemoth-Fans eine gute Sache, in ein Frühwerk von Behemoth einmal reinzuhören.

