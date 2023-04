Def Leppard with The Royal Philharmonic Orchestra: veröffentlichen Musikvideo zu „Animal“

Die Rocklegenden Def Leppard freuen sich, das neue Video zur Single Animal vorstellen zu können. Der Track stammt aus dem brandneuen, euphorischen Album Drastic Symphonies, auf dem sich die Rocklegenden mit dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra zusammengetan haben, um einige der kultigsten Songs der Band dramatisch neu zu interpretieren.

Def Leppard haben nicht nur einige ihrer bekanntesten Stücke dekonstruiert und neu arrangiert, sondern auch einige ihrer versteckten Perlen. Größtenteils wurden die Audioaufnahmen der Original-Bänder genutzt und diese zusammen mit dem The Royal Philharmonic Orchestra neu eingespielt. Zudem enthält das Album neue Gesangs- und Gitarrenspuren, wobei alles in atemberaubend schönen, sinfonischen Arrangements kulminiert. An manchen Stellen kann man Joe Elliott gar im Duett mit seinem jüngeren Ich hören.

Das Video zu Animal kann hier angesehen werden:

Das neue 4K-Video zeigt eine Auswahl von Aufnahmen, die bei den Sessions für das stimmungsvolle Album-Artwork gemacht wurden, und ist gleichzeitig eine Anspielung auf das offizielle Originalvideo zu Animal. Es repräsentiert wie die Neuinterpretationen der größten Hits der Band und die Dramatik des Royal Philharmonic Orchestra auf Drastic Symphonies zu hören sein werden.

Joe Elliott kommentiert: “Animal was our first UK hit, 10 years after we formed. And, all this time later, thanks to a beautiful meeting of classic and classical, it sounds as fresh to my ears now as it did when it first came out.”

