Craving: veröffentlichen „Death March“ Video aus kommenden, neuen Album „Call Of The Sirens“

Nach ihrem Erfolgs-Album By The Storm (2016), erscheint mit Call Of The Sirens am 19. Mai 2023 der vierte Longplayer der epischen Extreme Metal Band Craving! Call Of The Sirens wird als Vinyl, CD und digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich.

Auf ihrem kommenden Meisterwerk setzt die Band ihr Konzept aus melodischem Black und Death Metal mit einer Portion traditionellem Heavy Metal fort, freut euch auf acht eingängige, auf den Punkt gebrachte Songs und zwei Coverversionen als Bonus auf der CD-Version des Albums: Shum von der ukrainischen Elektro-Folk-Band Go_A und El Diablo von der griechischen Sängerin Elena Tsagrinou. Die Texte auf Call Of The Sirens sind in vier verschiedenen Sprachen verfasst: Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch. Neben zahlreichen Gast-Musikern gibt sich ebenfalls Cradle Of Filth Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda im Solo des Songs Gods Don’t Negotiate die Ehre.

Nach einer ersten Single-Auskopplung zum Album Titeltrack Call Of The Sirens, veröffentlichte das Trio heute einen weiteren Song samt Musik Video! Den neuen Clip zu Death March seht ihr ab sofort hier:

Die Ereignisse im Leben der Band, auf der Welt und in unserer Gesellschaft, die mehr und mehr in Richtung Psychopathie strebt, haben die Band zu ihrem neuen Album inspiriert. Call Of The Sirens folgt metaphorisch den unwiderstehlichen Stimmen der Sirenen – den in der griechischen und vielen anderen Mythologien erwähnten Fabelwesen, welche die Menschen durch verführerisches Verhalten anlocken und schließlich töten.

Angeführt von Ivan Chertov, wird Craving von Jonas Papmeier, einem talentierten Gitarristen aus Hamburg, sowie einem der besten Metal-Schlagzeuger Deutschlands, Wanja „Nechtan“ Gröger (der den inoffiziellen Weltrekord im Spielen von Blastbeats mit 250 bpm für über 20 Minuten am Stück hält), komplettiert.

Call Of The Sirens wurde von Craving produziert und erneut von Christoph Brandes in den Iguana Studios (Necrophagist, Finsterforst, The Spirit, Imperium Dekadenz etc.) gemischt. Das Cover-Artwork wurde abermals vom langjährigen Freund und Designer der Band, Andrej Bartulović / All Things Rotten, gestaltet.

Das Album erscheint am 19.05.2023, Vorbestellungen sind über Massacre Records HIER möglich!

Call Of The Sirens Tracklist:

1. Mich Packt Die Wut

2. Call Of The Sirens

3. Death March

4. Maiden Of The Sun (Дева Солнца Ii)

5. Blood Ov Franconia

6. Gods Don’t Negotiate

6. Prayer For The Rain

7. Star By Star

8. El Diablo (Elena Tsagrinou Cover)

9. Shum (Go_A Cover)

Album Line-Up:

Ivan Chertov – Vocals, Gitarre, Orchestrierung

Jonas Papmeier – Gitarre

Leonid Rubinstein – Session Bass

Wanja Gröger – Drums

Gast Musiker:

Michelle Bouma: Vocals in „Call Of The Sirens“

Esther Sarai Devries: Vocals in „Call Of The Sirens“

Theresa Winterhalter: Vocals in „Death March“

Anita Janukiewicz: Vocals in „Shum“

Marek „Ashok“ Šmerda (Cradle Of Filth): Gitarrensolo in „Gods Don’t Negotiate“

Fabian Mofid: Orchestrierung in „Prayer For The Rain“

Craving online:

https://www.facebook.com/CravingOfficial

https://www.instagram.com/cravingofficial666