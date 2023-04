Craving: streamen neues Video & Single „Gods Don’t Negotiate“ Feat. Marek „Ashok“ Šmerda (Cradle Of Filth)

Die Epic Extreme Metal Band Craving hat eine weitere, neue Single aus ihrem kommenden Album vorgestellt. Auf dem Song Gods Don’t Negotiate gibt sich Niemand Geringeres als Cradle Of Filth Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda in einem Gast-Solo die Ehre!

Nach ihrem Erfolgs-Album By The Storm (2016), erscheint mit Call Of The Sirens am 19. Mai 2023 nun der vierte Craving Longplayer. Call Of The Sirens wird als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich.

Den neuen Craving Video-Clip zum Track seht ihr ab sofort hier:

Angeführt von Ivan Chertov, wird Craving von Jonas Papmeier, einem talentierten Gitarristen aus Hamburg, sowie einem der besten Metal-Schlagzeuger Deutschlands, Wanja „Nechtan“ Gröger (der den inoffiziellen Weltrekord im Spielen von Blastbeats mit 250 bpm für über 20 Minuten am Stück hält), komplettiert.

Die Ereignisse im Leben der Band, auf der Welt und in unserer Gesellschaft, die mehr und mehr in Richtung Psychopathie strebt, haben die Band zu ihrem neuen Album inspiriert. Call Of The Sirens folgt metaphorisch den unwiderstehlichen Stimmen der Sirenen – den in der griechischen und vielen anderen Mythologien erwähnten Fabelwesen, welche die Menschen durch verführerisches Verhalten anlocken und schließlich töten.

