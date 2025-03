Craving: kündigen ihr erstes Live-Album mit dem Titel „Calling The Sirens Of The Old Fortress (Live In Oldenburg)“ an

Nach der Veröffentlichung ihres neuesten Studioalbums Call Of The Sirens im Jahr 2023 über Massacre Records freut sich das epische Metal-Trio Craving, ihr erstes Live-Album Calling The Sirens Of The Old Fortress anzukündigen, das am 31. Mai 2025 exklusiv auf LP über Kernkraftritter Records erscheinen wird.

Das Album wurde am 21. Oktober 2023 im legendären Cadillac Oldenburg in Deutschland aufgenommen – genau dem Ort, an dem Frontmann Ivan Chertov seine musikalische Reise begann. Diese Veröffentlichung fängt zwei Jahrzehnte voller Leidenschaft, Energie und kompromissloser Hingabe zum melodischen Death Metal ein. Es handelt sich hierbei um mehr als nur eine Live-Aufnahme; es ist ein Stück Live-Metal-Geschichte! Jeder Ton und Riff spiegelt die rohe, unverfälschte Kraft der Live-Performance von Craving wider, die seit 2005 mit ihrer einzigartigen Fusion aus melodischem Black Metal, melodischem Death Metal und traditioneller Heavy Metal-Epik auf Bühnen aller Größen das Publikum begeistert – nun auf einer limitierten LP-Edition verewigt.

Sorgfältig abgemischt von Ivan Chertov und exklusiv für Vinyl von Christoph Brandes von Iguana Studios (bekannt für seine Arbeiten mit Necrophagist, Imperium Dekadenz und The Spirit) gemastert, bietet Calling The Sirens Of The Old Fortresss einen außergewöhnlich organischen Klang, den Vinylsammler und Audiophile schätzen werden. Um die Exklusivität weiter zu erhöhen, wurde das gesamte Konzert gefilmt und wird am Veröffentlichungstag als episches Live-Konzertvideo auf YouTube Premiere feiern. Diese einzigartige Kombination aus Audio- und visuellen Erlebnissen macht Calling The Sirens Of The Old Fortress zu einem absoluten Muss.

Bestellt jetzt eure limitierte LP-Edition vor über den Webshop des Labels unter https://kkr.es/kkrcraving oder auf Bandcamp unter https://kkr.es/bccraving. Sobald sie weg ist, wird sie nicht nachgepresst!

Um einen Vorgeschmack auf das Kommende zu bekommen, schaut euch das brandneue Live-Video zu Penelope’s Prayer an, das jetzt auf YouTube Premiere feiert:

Calling The Sirens Of The Old Fortress Tracklist:

Side A:

Death March

Penelopes Prayer

Targaryen Wrath

Blood Ov Franconia

Side B:

Wielder Of Storms

Mich Packt Die Wut

Call Of The Sirens

By Storm

Craving live: 02.05.2025 (DE) Helles & Hellfire, Waldershof, Schaffnerlos

24+25.10.2025 (DE) 20-Years-Craving Festival, Cadillac, Oldenburg

Tickets: https://linktr.ee/cravingofficial666

Craving Line-Up 2023:

Ivan Chertov – Gitarre, Gesang

Wanja Gröger – Schlagzeug

Jonas Papmeier – Gitarre

Stefan Seidler – Bass

Für weitere Informationen besucht:

https://www.facebook.com/CravingOfficial

https://www.instagram.com/cravingofficial666

https://cravingofficial.bandcamp.com