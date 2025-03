Wolfweez Open-Air Festival: feindet am 04.07 – 05.07.2025 in Irslingen (bei Rottweil) satt

Im kleinen Dorf Irslingen (bei Rottweil), der idyllischen Region zwischen dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb, bringt das 2-tägige Wolfweez Open-Air Festival auch 2025 wieder großartige Bands aus der Metal-Szene auf die Bühne und lässt den Schwarzwald erbeben. Auch in diesem Jahr wartet das Festival wieder mit dem ländlichen Ambiente, dem Flair des Waldes, den kurzen Wegen und der familiären Atmosphäre auf, die das Wolweez so besonders machen. Das Open-Air, welches vom 04.07-05.07.2025 stattfindet, ist auf 2000 Besucher begrenzt, sodass die Metal-Kultur in einer exklusiven und persönlichen Umgebung erlebt werden kann.

Die Geschichte des Festivals begann 2015, als sich eine Gruppe Musiker & Metal-Fans zusammen tat, um in Irslingen den Heavy-Metal zu feiern. Von der Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. wird dieses Event seitdem organisiert-inzwischen nicht nur mehr ein Geheimtipp unter Metal-Fans, sondern ein echtes Highlight in deren Festival-Kalender! Dass die Organisatoren nicht vergessen haben, wo sie herkommen, zeigt sich mitunter darin, dass sie stark auf die Förderung von Nachwuchsbands setzen. So gibt es auf dem Wolfweez weiterhin zwei fest eingeplante Opener-Slots, die durch einen lokalen Bandcontest ermittelt werden.

Für die diesjährige Festival-Ausgabe haben sich erneut legendäre Acts angekündigt: Freuen kann man sich diesmal unter anderem auf Clawfinger, Unleash The Archers und Bloodbound–drei Größen der Metal-Szene. Clawfinger, die schwedische Nu-Metal-Ikone, sind für ihre energiegeladenen Shows und ihren einzigartigen Sound bekannt. Mit ihrem Mix aus Rap, Metal und gesellschaftskritischen Texten haben sie eine riesige Fangemeinde gewonnen und werden im Schwarzwald ein ordentliches Brett abfeuern. Die absoluten Powermetal-Durchstarter aus Kanada, Unleash The Archers, kommen für wenige Termine nach Deutschland und einer davon wird auf dem Wolfweez sein. Eine absolute Abriss-Show mit der Frontfrau Brittney Slays ist hierbei garantiert! Im selbigen musikalischen Genre zu Hause sind die schwedischen Veteranen von Bloodbound. Ihre epischen Hymnen und das unverwechselbare Songwriting machen sie zu einer der beliebtesten Power Metal Bands der letzten Jahrzehnte. Mit ihrem neuen Album im Gepäck darf man sich auf eine Hammer-Performance freuen. Des Weiteren sind die Veranstalter stolz, einen Special-Act für sich gewonnen zu haben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes in allerletzter Sekunde. Letzteres ist auch der Grund, weshalb auf dem diesjährigen Festival erstmals zwölf anstatt elf Bands auf der Bühne stehen werden. Mit Born From Pain aus den Niederlanden können sich die Organisatoren mit einer absoluten Institution der europäischen Hardcore-Metal Szene schmücken, welche Fans der härteren Gangart voll u. ganze auf ihre Kosten bringen wird.

Neben diesen Highlights darf man sich auch auf viele weitere talentierte Bands freuen, die das diesjährige Line-Up bereichern werden. Unter anderem geben sich Frozen Crown, Kryn, All For Metal, The Prophecy 23, Mindead, Dark Sky, Full Stopu. Sydra die Klinke in die Hand u. werden ein Gitarren-Dauerfeuer nach dem anderen zum Besten geben. Erlebt Metal in seiner ganzen Vielfalt und seid dabei, wenn das Wolfweez Open-Air Festival 2025 erneut die Familie der etwas härteren musikalischen Gangart zusammenbringt.

Tickets sind unter www.wolfweez-openair.de oder an folgenden VVK-Stellen erhältlich: siehe Homepage www.wolfweez-openair.de/tickets