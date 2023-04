Skid Row: im Juni 2023 in Aschaffenburg und Hamburg

Nachdem die US-Hardrocker Skid Row als Support für die finalen Kiss-Shows in Mannheim und Köln am 1. und 2. Juli 2023 bestätigt wurden, kündigt die Band aus New Jersey nach der erfolgreichen Tournee im November 2022 noch zwei weitere eigene Konzerte als Headliner an: Skid Row treten am 14. Juni 2023 in Aschaffenburg (Colos-Saal) und am 19. Juni 2023 in Hamburg (Gruenspan) auf. The Gang’s All Here, das aktuelle Top 15-Album des Quintetts, ist weiterhin im Handel erhältlich.

Ihr selbst betiteltes Debüt von 1989 gilt mit Hits wie 18 And Life, Youth Gone Wild und I Remember You und Sechsfach-Platin in den USA als einer der großen Genre-Klassiker. Mit ihrem zweiten Album Slave To The Grind schafften Skid Row als erste Metal-Band der US-Charts-Geschichte den Direkteinstieg auf Platz 1 der Billboard-Charts. Nach dem Ausstieg des Original-Sängers Sebastian Bach Ende der Neunziger versuchten sie sich mit mehreren Frontmännern, aber nie klangen sie so authentisch wie auf ihrem aktuellen Werk The Gang’s All Here (earmusic/Edel), das im Oktober 2022 auf Platz 15 der deutschen Charts einstieg. Zu verdanken haben sie das nicht nur exzellentem Songwriting, sondern auch dem neuen Mann am Mikro: Erik Grönwall heißt der mittlerweile fünfte offiziell dokumentierte Skid-Row-Sänger.

Der Schwede war zwei Jahre alt, als die Band aus New Jersey ihr Debüt veröffentlichte. Hardrock-Fans kennen Grönwall von der schwedischen Gruppe H.E.A.T. (2010 bis 2020). Sein Einstieg bei seinen Vorbildern hat eine schöne, kaum für möglich gehaltene Vorgeschichte: Als Gewinner der schwedischen Castingshow Idol hatte er die Jury 2009 mit seiner Version von 18 And Life für sich begeistert. Denn diese Band um die Gründungsmitglieder Dave ‚Snake‘ Sabo (g), Scotti Hill (g) und Bassist Rachel Bolan schuf Ende der Achtziger etwas so Kraftvolles und Zeitloses, dass sie auf der anderen Seite der Welt noch Jahre später diesen jungen schwedischen Sänger mitriss. „Du bist jung, ein bisschen verrückt – Faust in die Luft und fuck yeah – diese Art von Gefühl”, erinnert sich Erik Grönwall. „Skid Row sind ‚the youth gone wild‘, und ich wollte dasselbe. Ich wollte diesen Lebensstil.” Nun lebt er ihn, denn seit 2020 ist Grönwall der neue Skid Row-Sänger und das neue, sechste Album The Gang’s All Here der Katalysator einer Haltung, die schon seit der Gründung der Band im Jahr 1986 lodert. Der Produzent Nick Raskulinecz entfachte ein kreatives Feuer, indem er die Band dazu brachte, gute Ideen zu konstruieren und sie zu etwas noch Besserem umzubauen. Etwas Zeitlosem. Er wurde zum Schiedsrichter ihres Vermächtnisses, so dass es der Band gelang, ihren Instinkten zu vertrauen und dieselben ungestümen Kids zu sein, die ihre ersten beiden Alben erschufen. Raskulinecz ermutigte Skid Row, sich nicht davor zu scheuen, typische Akzente zu setzen, die ihre klassischen Songs ausmacht. Die Band soll so klingen, wie sie klingt. Dabei verfolgte er dieselbe Philosophie wie Produzent Michael Wagener vor vielen Jahren. „Nick ist sich der Vergangenheit durchaus bewusst und respektiert sie”, sagt Gitarrist Snake. „Aber es geht mehr um die Essenz und die Seele, warum wir diese Sache überhaupt angefangen haben. Er sagte, alles von 1985, als ich Rachel traf, bis 2022 in Nashville, Tennessee, ist Skid Row, und er war da, um uns daran zu erinnern.” Die Albumproduktion fühlte sich wirklich wie damals an, als die Gang in einer Garage in New Jersey akribisch an Songs bastelte. „Es macht so viel Spaß, in einem Raum alles rauslassen zu können”, sagt Gitarrist Scotti Hill. „Es fühlte sich an wie damals, als wären wir wieder in unserer Garage, wie in den alten Tagen. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt eine Klimaanlage haben und nicht mehr die Abgase von Kerosinöfen einatmen müssen.”

Drummer Rob Hammersmith (seit 2010) kennt das Gefühl. „Die Art und Weise, wie wir acht bis zehn Stunden am Tag damit verbracht haben, Ideen auszuprobieren und Dinge zu spielen, hat uns wieder in das Gefühl zurückversetzt, ein Kind zu sein, das mit seinen Freunden in der Garage spielt”, sagt er. „Dieses Album ist wirklich eine Gruppenleistung, und ich habe es wirklich genossen, wie eng diese ganze Erfahrung mit den Jungs war.” Diese kreative Nähe führte dazu, dass während der Proben spontan neue Songs geschrieben wurden. Kaum dass jemand neue Riffs vorspielte, entstanden auf der Stelle Songs wie World On Fire und Not Dead Yet. „Das war wirklich eine Premiere”, sagt Bassist Rachel Bolan. „Wenn alle von Anfang an ihren Beitrag leisten, kann man wirklich instinktiv arbeiten.” Es wird immer kompromisslose Erwartungen geben, wie Skid Row zu klingen haben. Erik Grönwall erwartet strenge Vergleiche mit anderen Sängern in der Geschichte der Band. Aber dass sich die Leute so sehr darum scheren, ist eine gute Sache, findet er. „Das spricht für die Größe der Band. Wenn die Leute sich so sehr dafür interessieren, bedeutet das, dass die Band relevant ist.” „Viele Leute haben gemeinsam mit uns diese Reise gemacht”, sagt Snake. „Aber auch wenn wir alle älter – und etwas weiser – geworden sind: es gibt unsere Essenz immer noch.” Man wird nicht enttäuscht. The Gang’s All Here ist eine Wiederbelebung all dessen, was man je an Skid Row geliebt hat. Snake nennt es eine Wiedergeburt. „Es gibt eine neu entdeckte Energie und Leidenschaft – und Aufregung – weil wir gefordert wurden. Wenn wir herausgefordert werden, stellen wir uns der Herausforderung! In uns steckt immer noch so viel, das erzählt werden muss. Die Aufnahme dieses Albums hat mir gezeigt, dass unser Tank noch lange nicht leer ist.”

The Gang’s All Here – du, die Band und die Einstellung, für immer wild und im Herzen jung zu sein. Das Album wird alles wieder aufleben lassen, was du beim ersten Hören dieser Band empfunden hast.