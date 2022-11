Skid Row: veröffentlichen heute Lyric Video zu „October’s Song“

Skid Row und earMUSIC feiern den weltweiten Charterfolg des Albums The Gang’s All Here mit der Veröffentlichung des brandneuen Lyric-Videos zum Song October’s Song.

Nach der überwältigenden Resonanz auf diese kraftvolle Rockballade veröffentlicht die Band ein visuell atemberaubendes und ikonisches Video, auf das die Fans bereits sehnsüchtig warten. Das Video kann man hier sehen:

Mit ihrem neuen Album The Gang’s All Here führen Skid Row die weltweiten Albumcharts an und beweisen, dass die Band auch 2022 noch eine Naturgewalt ist, mit der man stets rechnen muss! Produziert von Grammy-Preisträger Nick Raskulinecz, kehren Skid Row zu ihrer Bestform zurück und erreichen die ersten Chartplatzierungen seit 27 Jahren. Ein wirklich bemerkenswertes Comeback!

„Wir sind überwältigt von den Chartplatzierungen auf der ganzen Welt und so dankbar für all unsere Fans, Händler und die Medien, die diese Band und unsere neue Musik unterstützen!!! Es ist wirklich unglaublich!! Wir können euch nicht genug danken.“ – Skid Row

The Gang’s All Here erreicht in nicht weniger als 9 Ländern weltweit Top-20-Platzierungen:

#1 – Schweden*

#2 – UK**

#4 – USA***

#5 – Schweiz

#10 – Spanien**

#12 – Kanada****

#14 – USA****

#15 – Deutschland

#17 – Schottland

#18 – Finnland*

*Hard Rock Charts

**Physical Album Charts

***Current Hard Music Albums

****Billboard Top Album Sales

Außerdem wird die Band ab nächster Woche in Deutschland und der Schweiz touren:

09.11.22 – Hamburg, DE Fabrik

10.11.22 – Oberhausen, DE Turbinenhalle 2

12.11/22 – Giswil, CH UR Rock Festival

13.11,22 – Bruchsal, DE Fabrik

14.11.22 – München, DE Backstage (Werk)

