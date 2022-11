Mono Inc.: präsentieren ihren neuen Song „Lieb Mich“

Die Rufe der Raven Community wurden erhört! Mono Inc. veröffentlichen mit Lieb Mich nicht nur die vierte Single aus dem mit Sehnsucht erwarteten 12. Studioalbum Ravenblack, sondern gleichzeitig die erste deutschsprachige Single seit über sieben Jahren.

Mit ihrem neuen Song Lieb Mich wollen Mono Inc. dem Missbrauch des Wortes „Liebe“ entgegentreten. So oft wird dieses so zarte Wort auf egoistische Weise zerstört. Wir tun einander Gewalt an, um uns gegenseitig zu formen und zu brechen. Die Frage, die Mono Inc. sich in diesem Song stellen, der untermalt ist von schiebenden Riffs und brutalem Druck, lautet: Liebe ich jemanden, weil er so ist, wie ich es gerne hätte, oder liebe ich jemanden „bedingungslos“ für das, was er ist? Denn möchte am Ende nicht jeder bedingungslos geliebt werden, mit allen seinen Stärken und Schwächen, mit allen Licht- und Schattenseiten – „von heut‘ an bis zum Schluss“?

Das Album Ravenblack erscheint am 20.01.23 und kann ab sofort als CD, Vinyl, limitierte Fanbox und anderen Konfigurationen vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack

Ravenblack Tour 2023

Presented by: EMP, Musix, Sonic Seducer und NoCut

Special Guests: Storm Seeker & Sanz

28.04.2023 Köln – Carlswerk Victoria

29.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle

30.04.2023 Hamburg – Sporthalle

05.05.2023 Berlin – Columbiahalle

06.05.2023 Leipzig – Haus Auensee

12.05.2023 München – Zenith

13.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof

19.05.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.05.2023 Hannover – Swiss Life Hall

26.05.2023 Fürth – Stadthalle

27.05.2023 Stuttgart – Porsche Arena

28.05.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen

Tickets: https://bit.ly/3Qtiu9E

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums

Carl Fornia – Guitars

Val Perun – Bass

https://mono-inc.com/home/

https://www.facebook.com/monoinc