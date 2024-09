Skid Row: veröffentlichen mit “Live In London” ihr erstes Livealbum inklusive Konzertfilm

Live In London heißt Skid Rows erstes offizielle Livealbum plus dazugehörigem Konzertfilm in ihrer über 35-jährigen Karriere. Die energiegeladene Liveshow ist jetzt als 2LP im schweren Gatefold-Cover, als CD + DVD, als digitaler Download und auf allen Streaming-Diensten über earMUSIC erhältlich.

Youth Gone Wild ist das neueste Video aus dem kompletten Programm und fängt die Atmosphäre eines ausverkauften 02 Forum Kentish Town in London ein, das für die Skids völlig ausrastet – der Höhepunkt eines Traums, der über Jahre hinweg entstanden ist.

„Als Teenager träumten wir davon, an Orten wie dem Stone Pony in Asbury Park, NJ und dem CBGB in New York City zu spielen… Unsere Träume wurden größer, und London stand dabei an vorderster Front. Wir stellten uns vor, eines Tages in genau der Stadt eine Show als Headliner zu spielen, aus der so viele unserer Lieblingsbands stammen.“ – Skid Row

Nach der Veröffentlichung ihres von Kritikern hochgelobten und von den Fans geliebten Albums The Gang’s All Here im Jahr 2022 betrat die Band am 22. Oktober die Bühne des 02 Forums und lieferte ein unvergessliches Skid Row Show ab. Mit Hits aus ihrer mehrfach mit Platin ausgezeichneten Karriere konnte die vollgepackte Venue die Energie der Band und der Fans bei Songs wie 18 And Life, Monkey Business, I Remember You und vielen weiteren Skid Row-Highlights kaum bändigen.

Live In London ist ein wegweisendes Live-Rock-Album … eine Band, die auf dem Höhepunkt ihres Könnens vor einem Publikum spielt, das nichts weniger erwartete. Sowohl Skid Row als auch das Publikum im 02 Forum haben die Erwartungen weit übertroffen … und jetzt kann die ganze Welt an diesem Moment teilhaben.

