Skid Row: veröffentlichen neues offizielles Fan Video für „The Gang’s All Here”

„Für Fans von Fans!“ lautet das Mantra des Videos. Die Band rief ihre treuen und engagierten Fans auf, bei der Erstellung zu helfen und bat sie, Live-Videomaterial und Fotos der 2022 stattgefundenen Konzerte einzureichen, welches mit hinter den Kulissen aufgenommenem Material angereichert wurde. Das Video verdeutlicht einmal mehr die Power, die Skid Row auf und hinter der Bühne besitzen, und zeugt sowohl von der Chemie zwischen den Bandmitgliedern als auch zu ihren Fans.

“The Gangs All Here for me represents the brotherhood of this band. And with the addition on Erik our bond is more solid than ever. Our fans have always been part of the family, so when it was time to shoot a video, we handed the camera work over to them. After all, they have the best perspective to capture the excitement if a Skid Row show.”- Scotti Hill

“I’m so psyched to finally release this video! This video is by the fans for the fans. A big shout out to all the fans who made this video happen. Thank you!” – Erik Grönwall

Der Song selbst (und das bald erscheinende gleichnamige Album) wurde von Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Ghost) produziert.

Die erste Single zelebriert den Zusammenhalt und die Stärke einer Band, die ihr Revier und ihren Titel als wahre Hard Rock Royalty zurückerobern.

The Gang’s All Here — Du, die Band, ewig jung und wild im Herzen.

The Gang’s All Here lässt dich das Gefühl wieder aufleben, das du beim ersten Hören der Band gefühlt hast. Als würdest du Skid Row erneut zum ersten Mal entdecken.

Skid Row – Gang’s All Here Tour 2022

Nov. 9 – Hamburg – Fabrik

Nov. 10 – Oberhausen – Turbinenhalle

Nov. 13 – Bruchsal – Fabrik

Nov. 14 – München – Backstage Werk

Skid Row online:

https://www.skidrow.com/

https://www.facebook.com/skidrow/