Skid Row: charten ihr neues Studioalbum “The Gangs All Here“ auf Platz 15 in Deutschland

Skid Row charten diese Woche ihren neuen Longplayer The Gang‘s All Here auf Platz 15 der deutschen Albumcharts. Das ist die zweithöchste Chartplatzierung in Deutschland ever für die Band.

Außerdem freut sich die Band über #5 in der Schweiz (Album Charts), #2 in UK (Rock-Charts), #1 in Schweden (Hard Rock Charts) und #4 in den USA (Album Rock Charts).

The Gang’s All Here strotzt nur so vor Energie und triumphiert über alle Erwartungen an die Rückkehr der Band. Das Album ist nicht nur die kompromisslose Weiterentwicklung des Skid Row-Trademark-Sounds: mit dem Dazustoßen von Sänger Erik Grönwall (ehemals H.E.A.T. und einer der besten Hard Rock-Frontmänner aller Zeiten) in die Familie, beschreiten Skid Row auch mutig neue Wege.

Die Band tourt im Moment in England und kommt im November für vier Shows nach Deutschland:

Skid Row live:

09.11.22 Hamburg, DE Fabrik

10.11.22 Oberhausen, DE Turbinenhalle 2

13.11,22 Bruchsal, DE Fabrik

14.11.22 München, DE Backstage (Werk)

Skid Row online:

Website

Facebook