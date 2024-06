Skid Row: kündigen erstes offizielles Livealbum „Live In London“ für den 20.09.24 an

Willkommen zum ersten Livealbum, das unfassbare 35 Jahre auf sich warten ließ! Am 24. Oktober 2022 enterten Skid Row die Bühne des Londoner 02 Forum Kentish Town und nahmen mit Skid Row – Live In London ihr erstes offizielles Livealbum plus Konzertfilm auf, wodurch unvergessliche Auftritte ihrer zeitlosen Klassiker wie 18 And Life, Monkey Business und I Remember You sowie neue Fan-Favoriten wie Time Bomb und Tear It Down von dem beliebten, von Nick Raskulinecz produzierten Album The Gang’s All Here eingefangen wurden. Ein Traum für die Band und ihre Fans – im Herzen der Stadt, die sie so inspiriert hat.

„Als Teenager träumten wir davon, an Orten wie dem Stone Pony in Asbury Park, NJ und dem CBGBs in New York City zu spielen… unsere Träume wurden größer und London rückte in den Vordergrund. Wir stellten uns vor, eines Tages in der Stadt aufzutreten, aus der so viele unserer Lieblingsbands kamen.” – Skid Row

Skid Row haben den Atlantik überquert und wurden von einem leidenschaftlichen Publikum erwartet, das die Kraft einer Band erleben wollte, die sich ganz dem Rock ‘n’ Roll verschrieben hat – in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Live In London ist ein klassisches Livealbum einer Band, die weiterhin innovativ ist, wächst und weltweit das Publikum begeistert.

Der Eröffnungssong Slave To The Grind wurde als erste Single und Video ausgewählt. Schon ab dem Moment, in dem die Band die Bühne betritt, ist die Energie unbestreitbar. Und von da an wird es nur noch intensiver. Live In London ist das Livealbum, auf das Skid Row-Fans – sowohl alte als auch neue – seit über 35 Jahren gewartet haben… und genau diese Show, genau in diesem Moment, haben sie geliefert.

„London war für uns immer ein zweites Zuhause. Wir sind sehr begeistert, dass wir endlich eine Liveshow auf Video einfangen konnten, damit der Rest der Welt sie sehen kann.”– Rachel Bolan

„Nach der Veröffentlichung des Albums The Gangs All Here geschah etwas Besonderes. Dieses Album fängt den Moment perfekt ein. Danke, London! Ihr liefert immer ab!“ – Snake

Live In London Tracklist:

1. Slave To The Grind

2. The Threat

3. Big Guns

4. 18 And Life

5. Piece Of Me

6. Livin’ On A Chain Gang

7. Psycho Therapy

8. In A Darkened Room

9. Makin’ A Mess

10. The Gang’s All Here

11. Riot Act

12. Tear It Down

13. Monkey Business

14. I Remember You

15. Time Bomb

16. Youth Gone Wild

